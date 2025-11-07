Ngày 7-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 2451 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk khắc phục hậu quả do cơn bão số 13 Kalmaegi.

Bão số 13 gây thiệt hại nặng tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: NLĐO

Theo đó, hỗ trợ 80 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 3 địa phương khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra và sớm ổn định đời sống người dân sau mưa lũ.

Trong đó, hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi 20 tỉ đồng, tỉnh Gia Lai 30 tỉ đồng và tỉnh Đắk Lắk 30 tỉ đồng. Bộ Tài chính được giao chịu trách nhiệm về các nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất, kiến nghị, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

UBND các tỉnh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

Theo thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), sau khi đi sâu vào đất liền vào đêm 6-11, bão số 13 (Kalmaegi) đã suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới. Sáng 7-11, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực hạ Lào, sau đó tan dần.

Thống kê sơ bộ từ các địa phương cho thấy, bão số 13 đã làm 5 người chết (Đắk Lắk có 3 người, Gia Lai có 2 người), 6 người bị thương. 52 nhà ở Gia Lai, Đắk Lắk bị sập; hư hỏng, tốc mái 2.593 nhà bị hư hỏng, tốc mái ở Gia Lai (2.412 nhà), Đắk Lắk (131 nhà), Quảng Ngãi (50 nhà). 9 tàu bị sóng đánh chìm (Đắk Lắk có 4 tàu, Gia Lai 4 tàu và Quảng Ngãi có một tàu). Tỉnh Gia Lai bị mất điện diện rộng.