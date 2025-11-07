HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hỗ trợ khẩn cấp 80 tỉ đồng cho Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk khắc phục hậu quả bão số 13 Kalmaegi

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 80 tỉ đồng cho 3 tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk khắc phục hậu quả bão số 13 Kalmaegi.

Ngày 7-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 2451 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk khắc phục hậu quả do cơn bão số 13 Kalmaegi.

Hỗ trợ khẩn cấp 80 tỉ đồng cho Quảng Ngãi , Gia Lai , Đắk Lắk sau bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 1.

Bão số 13 gây thiệt hại nặng tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: NLĐO

Theo đó, hỗ trợ 80 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 3 địa phương khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra và sớm ổn định đời sống người dân sau mưa lũ.

TIN LIÊN QUAN

Trong đó, hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi 20 tỉ đồng, tỉnh Gia Lai 30 tỉ đồng và tỉnh Đắk Lắk 30 tỉ đồng. Bộ Tài chính được giao chịu trách nhiệm về các nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất, kiến nghị, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

UBND các tỉnh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

Theo thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), sau khi đi sâu vào đất liền vào đêm 6-11, bão số 13 (Kalmaegi) đã suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới. Sáng 7-11, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực hạ Lào, sau đó tan dần.

Thống kê sơ bộ từ các địa phương cho thấy, bão số 13 đã làm 5 người chết (Đắk Lắk có 3 người, Gia Lai có 2 người), 6 người bị thương. 52 nhà ở Gia Lai, Đắk Lắk bị sập; hư hỏng, tốc mái 2.593 nhà bị hư hỏng, tốc mái ở Gia Lai (2.412 nhà), Đắk Lắk (131 nhà), Quảng Ngãi (50 nhà). 9 tàu bị sóng đánh chìm (Đắk Lắk có 4 tàu, Gia Lai 4 tàu và Quảng Ngãi có một tàu). Tỉnh Gia Lai bị mất điện diện rộng.

Tin liên quan

Bão số 13 gây thiệt hại nặng phía Nam Đà Nẵng, hàng chục ngôi nhà tốc mái

Bão số 13 gây thiệt hại nặng phía Nam Đà Nẵng, hàng chục ngôi nhà tốc mái

(NLĐO) - Ảnh hưởng của bão số 13, nhiều nhà dân trên địa bàn các xã, phường thuộc khu vực phía Nam Đà Nẵng bị tốc mái, hư hỏng nặng.

Miền Trung: Hơn 1,6 triệu khách hàng bị mất điện do ảnh hưởng bão số 13 Kalmaegi

(NLĐO)- Đến 7 giờ ngày 7-11, đã khôi phục 315.016 khách hàng, còn 1.288.612 khách hàng đang bị mất điện

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu đánh giá lại ngành điện, viễn thông sau bão số 13

(NLĐO) - Bão số 13 khiến mất điện và gián đoạn thông tin trên diện rộng, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu ngành điện, viễn thông phải đánh giá lại.

Đắk Lắk Gia Lai bão số 13 bão số 13 Kalmaegi thiệt hại sai bão hỗ trợ khắc phục bão lũ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo