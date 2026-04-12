Thời sự

Cận cảnh giải cứu tài xế bị thương mắc kẹt khi xe tải rơi xuống vực sâu 80 m

Như Quỳnh

(NLĐO) - Trong đêm tối, các lực lượng chức năng đã tiếp cận, giải cứu tài xế bị thương mắc kẹt trong cabin khi xe tải rơi xuống vực sâu 80 m

Vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 11-4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Tuyên Quang nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại khu vực thôn Cốc Pú, xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang. Tại hiện trường, xe tải chở vật liệu xây dựng lao xuống vực sâu khoảng 80 m, có người mắc kẹt trong cabin.

- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tiếp cận xe tại hiện trường. Ảnh: Công an cung cấp

- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tìm cách tiếp cận nạn nhân. Ảnh: Công an cung cấp 

- Ảnh 3.

Nạn nhân mắc kẹt trong cabin dập nát. Ảnh: Công an cung cấp 

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đơn vị đã khẩn trương điều động 1 xe chuyên dụng cùng 20 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng lên đường làm nhiệm vụ. Mặc dù đường núi xa xôi, hiểm trở, trời tối và việc tiếp cận hiện trường gặp rất nhiều khó khăn, đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, tổ công tác đã tiếp cận được hiện trường dưới vực sâu.

Tại hiện trường, tài xế là ông N.M.C. (SN 1980, trú tại xã Vĩnh Chân, tỉnh Phú Thọ), bị thương mắc kẹt phần thân trong cabin biến dạng nghiêm trọng. Các lực lượng chức năng đã nhanh chóng sử dụng thiết bị cắt, tách thủy lực chuyên dụng để giải cứu nạn nhân.

- Ảnh 4.

Việc giải cứu nạn nhân gặp nhiều khó khăn do đêm tối. Ảnh: Công an cung cấp 

- Ảnh 5.

Lực lượng chức năng tiếp cận vị trí nạn nhân bị mắc kẹt. Ảnh: Công an cung cấp 

- Ảnh 6.

Nạn nhân bị thương được đưa cấp cứu ngay sau khi được giải cứu. Ảnh: Công an cung cấp 

Sau nhiều giờ nỗ lực, cán bộ chiến sĩ đã đưa nạn nhân ra ngoài an toàn, bàn giao cho lực lượng chức năng cấp cứu kịp thời.

20 phút giải cứu cháu bé bị mắc kẹt giữa hai bức tường nhà ở TPHCM

(NLĐO)- Bé trai 9 tuổi mắc kẹt giữa hai bức tường hẹp khi leo mái nhà bắt mèo ở TPHCM đã được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH giải cứu an toàn sau hơn 20 phút

(NLĐO)- Xe ô tô tải tông vào tường nhà dân, bị lật ngang khiến một người đàn ông và một phụ nữ mắc kẹt trong cabin không thể tự thoát ra ngoài.

(NLĐO) – Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 55, khiến một ô tô lật xuống vệ đường, 3 người mắc kẹt trong xe được người dân giải cứu

