Vùng miền Đông Nam Bộ

Tông xe dừng bên đường, ô tô lao xuống vệ đường lật ngửa, 3 người mắc kẹt bên trong

Ngọc Giang

(NLĐO) – Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 55, khiến một ô tô lật xuống vệ đường, 3 người mắc kẹt trong xe được người dân giải cứu

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 11 giờ ngày 5-4, ô tô mang biển số 72A-834... lưu thông trên Quốc lộ 55 theo hướng Hồ Tràm đi Bà Rịa (TPHCM). Khi đến khu vực ấp Cây Cám (xã Đất Đỏ, TPHCM), phương tiện này bất ngờ va chạm với một xe ô tô hiệu Toyota Camry đang dừng bên đường.

Tông xe dừng bên đường, ô tô lao xuống ruộng, lật ngửa - Ảnh 1.

Chiếc xe bị lật nghiêng, toàn bộ người bên trong được người dân hỗ trợ, đưa ra ngoài

Cú va chạm mạnh khiến xe 72A-834... mất kiểm soát, tông gãy lan can bên phải, lao xuống vệ đường rồi lật ngửa. Tại hiện trường, phương tiện bị hư hỏng nặng, túi khí bung, một bánh xe văng ra ngoài.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 3 người gồm 2 ba mẹ và 1 con trai. Người dân xung quanh nhanh chóng tiếp cận đưa các nạn nhân ra ngoài và chuyển đi cấp cứu.

Tông xe dừng bên đường, ô tô lao xuống ruộng, lật ngửa - Ảnh 2.

Chiếc xe Camry dừng bên đường cũng hư hỏng nặng

Nhận tin báo, lực lượng Đội CSGT số 2 (PC08, Công an TPHCM) phối hợp Công an địa phương có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Lật xe container ngay ngã tư Bình Phước, sơn nước lênh láng mặt đường

(NLĐO) - Xe container đang di chuyển dưới cầu vượt ngã tư Bình Phước thì bất ngờ bị lật.

Vụ lật xe khách khiến 11 người bị thương: Tài xế buồn ngủ

(NLĐO) - Bước đầu, tài xế chiếc xe khách bị lật cho biết nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do buồn ngủ, không làm chủ được tay lái.

Lật xe khách, 7 người tử vong, nhiều người bị thương

(NLĐO) - Lưu thông trên đường núi, chiếc xe khách 29 chỗ bị lật khiến 7 người tử vong, nhiều người bị thương.

Xe ô tô tai nạn giao thông TPHCM đất đỏ lật ngửa xe bị lật tông ô tô
