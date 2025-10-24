HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Cận cảnh hàng loạt biệt thự giáp biển ở Hà Tĩnh bị bão Bualoi đánh sập

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Hơn 20 căn biệt thự thuộc dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành tại bãi biển Xuân Thành (Hà Tĩnh) bị đánh sập, sau khi bão Bualoi đổ bộ.

Clip hiện trường nhiều căn biệt thự bị đổ nát sau bão Bualoi

Cận cảnh hàng loạt biệt thự giáp biển ở Hà Tĩnh bị bão Bualoi đánh sập - Ảnh 1.

Sau khi bão Bualoi đổ bộ vào đất liền Hà Tĩnh vào đêm 28, rạng sáng 29-9, đã khiến hơn 20 căn biệt thự giáp biển thuộc dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành tại bãi biển Xuân Thành, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh, bị đánh sập, hư hỏng nặng.

Cận cảnh hàng loạt biệt thự giáp biển ở Hà Tĩnh bị bão Bualoi đánh sập - Ảnh 2.

Đây là một trong 3 dự án thành phần thuộc dự án Khu du lịch biển và sân golf Xuân Thành.

Cận cảnh hàng loạt biệt thự giáp biển ở Hà Tĩnh bị bão Bualoi đánh sập - Ảnh 3.

Dự án có quy mô gần 348.000m2, tổng vốn đầu tư 930 tỉ đồng

Cận cảnh hàng loạt biệt thự giáp biển ở Hà Tĩnh bị bão Bualoi đánh sập - Ảnh 4.

Gồm khoảng 500 căn biệt thự và nhà liền kề. Mỗi căn biệt thự có diện tích 180-250 m2.

Cận cảnh hàng loạt biệt thự giáp biển ở Hà Tĩnh bị bão Bualoi đánh sập - Ảnh 5.

Theo giới thiệu, dự án hướng tới xây dựng khu đô thị nghỉ dưỡng biển cao cấp, kết hợp nhà ở để bán và cho thuê, phục vụ du khách trong, ngoài nước.

Cận cảnh hàng loạt biệt thự giáp biển ở Hà Tĩnh bị bão Bualoi đánh sập - Ảnh 6.

Khu biệt thự được quảng bá là đô thị nghỉ dưỡng biển hấp dẫn nhất Bắc Trung Bộ...

Cận cảnh hàng loạt biệt thự giáp biển ở Hà Tĩnh bị bão Bualoi đánh sập - Ảnh 7.

Mang phong cách kiến trúc Địa Trung Hải với mái vòm cao, rộng.

Cận cảnh hàng loạt biệt thự giáp biển ở Hà Tĩnh bị bão Bualoi đánh sập - Ảnh 8.

Theo giấy phép ngày 13-6-2016 Sở Xây dựng Hà Tĩnh cấp cho chủ đầu tư, dự án trên có hạng mục xây dựng kè biển dài 850 m, sử dụng cọc dự ứng lực dài 5,4 m, rộng 996 mm, dày 300 mm.

Cận cảnh hàng loạt biệt thự giáp biển ở Hà Tĩnh bị bão Bualoi đánh sập - Ảnh 9.

Tuy nhiên, tại hiện trường không có dấu hiệu tồn tại của kè biển được xây dựng như thiết kế.

Cận cảnh hàng loạt biệt thự giáp biển ở Hà Tĩnh bị bão Bualoi đánh sập - Ảnh 10.

Theo tìm hiểu, chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Hồng Lam Xuân Thành, được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu tiên vào năm 2008, điều chỉnh thay đổi 4 lần, lần cuối vào tháng 1-2024.

Cận cảnh hàng loạt biệt thự giáp biển ở Hà Tĩnh bị bão Bualoi đánh sập - Ảnh 11.

Công ty cổ phần Hồng Lam Xuân Thành do ông Nguyễn Ngọc Mỹ là cổ đông chính, nắm giữ 98,5% cổ phần, đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của công ty.

Cận cảnh hàng loạt biệt thự giáp biển ở Hà Tĩnh bị bão Bualoi đánh sập - Ảnh 12.

Đến ngày 21-4-2023, công ty thay đổi chủ sở hữu. Toàn bộ cổ đông cũ đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho ba cá nhân thuộc nhóm cổ đông mới. (Trong ảnh là phần móng của một biệt thự được làm khá đơn giản).

Cận cảnh hàng loạt biệt thự giáp biển ở Hà Tĩnh bị bão Bualoi đánh sập - Ảnh 13.

Ngay sau sự việc xảy ra, Bộ Xây dựng đã yêu cầu tổ chức giám định nguyên nhân sự cố hàng loạt biệt thự ven biển ở Hà Tĩnh đổ sập và xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan nếu có.

Cận cảnh hàng loạt biệt thự giáp biển ở Hà Tĩnh bị bão Bualoi đánh sập - Ảnh 14.

Và mới đây, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết ngày 22-10, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra những vấn đề xoay quanh dự án nêu trên.

Cận cảnh hàng loạt biệt thự giáp biển ở Hà Tĩnh bị bão Bualoi đánh sập - Ảnh 15.

Việc kiểm tra sẽ được thực hiện trong những ngày tới.

