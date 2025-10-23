Cận cảnh hiện trường vụ lật xe trên đèo Ngọc Vin, 4 người thương vong

Chiều 23-10, Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN (Công an tỉnh Quảng Ngãi) đang phối hợp các lực lượng xã Rơ Kơi cứu hộ các nạn nhân trong vụ lật xe trên đèo Ngọc Vin, Quốc lộ 14C.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, ông Huỳnh Minh Đường (SN 1973, trú xã M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe tải loại 15 tấn, chở gạch men lưu thông trên Quốc lộ 14C, theo hướng từ xã Rờ Kơi đến xã Mo Rai. Trên cabin xe còn chở theo anh Lê Phạm Thủy (SN 1987, trú tỉnh Đắk Lắk) và 2 người chưa xác định danh tính.

Lật xe tải chở theo 4 người bị lật khiến 2 người chết, 2 người bị thương

Khi đến km 23+300, thuộc địa phận đèo Ngọc Vin, thuộc địa phận xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi thì mất lái tông vào mép đường phía bên tay phải, lao xuống vực.

Ông Nguyễn Minh Thuận, Chủ tịch UBND xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết vụ tai nạn khiến 2 người chưa xác định danh tính tử vong, mắc kẹt trong cabin xe; anh Huỳnh Minh Đường và anh Lê Phạm Thủy bị thương được đưa đi bệnh viện Khu vực Ngọc Hồi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Rờ Kơi đã kịp thời chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với lực lượng kiểm lâm, quản lý bảo vệ rừng đưa người bị thương đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Lực lượng chức năng đang tìm cách đưa 2 thi thể mắc kẹt trong cabin ra ngoài

Chiếc xe bị mất lái lao xuống taluy đường