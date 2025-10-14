Lật xe khách 3 người chết, 20 người bị thương: Xe mất phanh khi xuống dốc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lật xe khách 3 người chết, 20 người bị thương: Xe mất phanh khi xuống dốc

Như Quỳnh

(NLĐO) - Khi xuống dốc, phát hiện xe khách mất phanh, tài xế đã chủ động điều khiển xe tông vào ta-luy. Vụ việc khiến 3 người chết, 20 người bị thương.

Ngày 14-10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xe khách làm tử vong 3 người tại xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai. Theo Công an tỉnh Lào Cai, khoảng 12 giờ 36 ngày 13-10, ông Nguyễn Văn Dương (41 tuổi, ở phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) điều khiển xe khách giường nằm BKS 21H-017.xx chở 30 hành khách lưu thông theo hướng phường Nghĩa Lộ (Lào Cai) - Mỹ Đình (Hà Nội). Khi đi đến km14+250 tỉnh lộ 172 (dốc Vân Hội, xã Việt Hồng) thì xảy ra tai nạn khiến nhiều người thương vong.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người chết, nhiều người bị thương. Ảnh: L. Cai

Theo báo cáo nhanh của Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào trưa 13-10 tại đường tỉnh 172, xã Việt Hồng, đến thời điểm hiện tại đã có 3 nạn nhân tử vong và 20 người bị thương.

Danh tính 3 nạn nhân tử vong (đều trú tại tỉnh Yên Bái cũ, nay là Lào Cai) đã được xác định gồm: H.T.T. (48 tuổi, trú xã Cát Thịnh); L.V.H. (30 tuổi, trú phường Nghĩa Lộ) và H.Đ.N. (35 tuổi, trú phường Cầu Thia).

Theo cơ quan công an, kết quả xác minh, điều tra sơ bộ bước đầu xác định phương tiện xe ô tô khách biển kiểm soát 21H-017.xx trong quá trình di chuyển xuống đến giữa dốc thì bất ngờ xảy ra sự cố kỹ thuật (hệ thống phanh mất hiệu lực). Lái xe đã thông báo cho những người trên xe biết và chủ động tự đâm xe vào ta-luy dương để hạn chế thiệt hại. 

Tiến hành đo nồng độ cồn, ma túy đối với lái xe Nguyễn Văn Dương không phát hiện nồng độ cồn, ma túy trong cơ thể.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, đã đến Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai thăm hỏi, động viên các nạn nhân.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Lật xe khách, 2 người chết và nhiều người bị thương

Lật xe khách, 2 người chết và nhiều người bị thương

(NLĐO) - Xe khách chạy tuyến Nghĩa Lộ (Lào Cai) - Mỹ Đình (Hà Nội) bị lật tại dốc Vân Hội khiến nhiều người chết và bị thương.

Hai bệnh viện khẩn trương cấp cứu 38 nạn nhân vụ lật xe khách

(NLĐO) – Vụ lật xe khách trên đường Hồ Chí Minh khiến 38 người phải nhập viện cấp cứu, trong đó nhiều trường hợp phải cắt bỏ tay.

Thông tin mới nhất liên quan vụ lật xe khách ở Hà Tĩnh khiến 25 người thương vong

(NLĐO) – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo xử lý nghiêm hoạt động xe vận tải không phù hiệu, xe dù, bến cóc,… sau vụ lật xe khách ở Hà Tĩnh.

tai nạn giao thông hiện trường vụ tai nạn công an tỉnh tai nạn giao thông nghiêm trọng người bị thương cơ quan công an đo nồng độ cồn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo