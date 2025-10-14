Lật xe khách 3 người chết, 20 người bị thương: Xe mất phanh khi xuống dốc

Ngày 14-10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xe khách làm tử vong 3 người tại xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai. Theo Công an tỉnh Lào Cai, khoảng 12 giờ 36 ngày 13-10, ông Nguyễn Văn Dương (41 tuổi, ở phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) điều khiển xe khách giường nằm BKS 21H-017.xx chở 30 hành khách lưu thông theo hướng phường Nghĩa Lộ (Lào Cai) - Mỹ Đình (Hà Nội). Khi đi đến km14+250 tỉnh lộ 172 (dốc Vân Hội, xã Việt Hồng) thì xảy ra tai nạn khiến nhiều người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người chết, nhiều người bị thương. Ảnh: L. Cai

Theo báo cáo nhanh của Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào trưa 13-10 tại đường tỉnh 172, xã Việt Hồng, đến thời điểm hiện tại đã có 3 nạn nhân tử vong và 20 người bị thương.

Danh tính 3 nạn nhân tử vong (đều trú tại tỉnh Yên Bái cũ, nay là Lào Cai) đã được xác định gồm: H.T.T. (48 tuổi, trú xã Cát Thịnh); L.V.H. (30 tuổi, trú phường Nghĩa Lộ) và H.Đ.N. (35 tuổi, trú phường Cầu Thia).

Theo cơ quan công an, kết quả xác minh, điều tra sơ bộ bước đầu xác định phương tiện xe ô tô khách biển kiểm soát 21H-017.xx trong quá trình di chuyển xuống đến giữa dốc thì bất ngờ xảy ra sự cố kỹ thuật (hệ thống phanh mất hiệu lực). Lái xe đã thông báo cho những người trên xe biết và chủ động tự đâm xe vào ta-luy dương để hạn chế thiệt hại.

Tiến hành đo nồng độ cồn, ma túy đối với lái xe Nguyễn Văn Dương không phát hiện nồng độ cồn, ma túy trong cơ thể.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, đã đến Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai thăm hỏi, động viên các nạn nhân.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ.