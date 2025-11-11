HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Cận cảnh hoang tàn ở Bệnh viện Phục hồi chức năng cũ tại Đà Nẵng

Bài, ảnh, clip: HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Đà Nẵng vừa có thông báo đấu giá tài sản thanh lý công trình, vật kiến trúc trên đất Bệnh viện Phục hồi chức năng cũ bị bỏ hoang nhiều năm qua.

Mới đây, UBND TP Đà Nẵng vừa thông báo đấu giá thanh lý công trình, vật kiến trúc trên đất Bệnh viện Phục hồi chức năng cũ tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn (nay là phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 430 triệu đồng. Thời hạn bán và tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá bắt đầu lúc từ ngày 27-10 đến 11-11, qua hình thức gửi hồ sơ trực tiếp lẫn trực tuyến trên website taichinhqnamqtc.vn.

Bệnh viện bỏ hoang trên đất vàng ven biển Đà Nẵng trước thời điểm lên sàn đấu giá - Ảnh 1.

Bệnh viện Phục hồi chức năng cũ nằm ngay bên đường ven biển "5 sao" Võ Nguyên Giáp

Bệnh viện bỏ hoang trên đất vàng ven biển Đà Nẵng trước thời điểm lên sàn đấu giá - Ảnh 2.

Nhiều năm qua, bệnh viện dù nằm trên đất vàng ven biển nhưng rơi vào cảnh hoang tàn, khiến nhiều người xót xa

Bệnh viện bỏ hoang trên đất vàng ven biển Đà Nẵng trước thời điểm lên sàn đấu giá - Ảnh 3.
Bệnh viện bỏ hoang trên đất vàng ven biển Đà Nẵng trước thời điểm lên sàn đấu giá - Ảnh 4.
Bệnh viện bỏ hoang trên đất vàng ven biển Đà Nẵng trước thời điểm lên sàn đấu giá - Ảnh 5.

Mới đây, thành phố vừa ra thông báo đấu giá tài sản, kiến trúc trên khu đất của bệnh viện

Bệnh viện bỏ hoang trên đất vàng ven biển Đà Nẵng trước thời điểm lên sàn đấu giá - Ảnh 6.

Hiện tại, bên trong khu đất có cắt cử người trông coi, đảm bảo không để kẻ gian đột nhập, phá hoại

CLIP: Bệnh viện bỏ hoang trên đất vàng ven biển Đà Nẵng trước thời điểm lên sàn đấu giá

Theo ghi nhận, Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng (cũ) nằm trên tuyến đường biển "5 sao" Võ Nguyên Giáp, ngay cạnh khu phố Tây An Thượng và các tuyến phố du lịch biển tấp nập.

Giữa năm 2019, Bệnh viện Phục hồi chức năng chuyển tài sản như giường bệnh, trang thiết bị máy móc, điều hòa đến trụ sở mới ở phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ).

Từ đó đến nay, toàn bộ các khối nhà của bệnh viện bỏ hoang nên hư hỏng, kính vỡ vương vãi khắp nơi, cỏ cây mọc um tùm. Nhiều mảng tường bị người lạ vẽ bậy, gây cảnh nhếch nhác ngay giữa trung tâm du lịch của thành phố.

Đây là một trong số các cơ sở nhà, đất công chưa sắp xếp lại, bỏ hoang gây lãng phí, ô nhiễm môi trường.

Bệnh viện bỏ hoang trên đất vàng ven biển Đà Nẵng trước thời điểm lên sàn đấu giá - Ảnh 7.

Bên trong khu đất Bệnh viện Phục hồi chức năng cũ...

Bệnh viện bỏ hoang trên đất vàng ven biển Đà Nẵng trước thời điểm lên sàn đấu giá - Ảnh 8.

... nhiều hạng mục đã hoang tàn

Bệnh viện bỏ hoang trên đất vàng ven biển Đà Nẵng trước thời điểm lên sàn đấu giá - Ảnh 9.

Sau nhiều năm bỏ không, bệnh viện đã trở thành địa điểm cho các đối tượng vẽ bậy

Bệnh viện bỏ hoang trên đất vàng ven biển Đà Nẵng trước thời điểm lên sàn đấu giá - Ảnh 10.

Hình vẽ bậy nhan nhản, chi chít trên các mảng tường

Bệnh viện bỏ hoang trên đất vàng ven biển Đà Nẵng trước thời điểm lên sàn đấu giá - Ảnh 11.

Bệnh viện bỏ hoang trên đất vàng ven biển Đà Nẵng trước thời điểm lên sàn đấu giá - Ảnh 12.

Bệnh viện bỏ hoang trên đất vàng ven biển Đà Nẵng trước thời điểm lên sàn đấu giá - Ảnh 13.

Nhiều người dân mong muốn chính quyền sớm đấu giá, giải quyết tình trạng bỏ hoang tại bệnh viện, trả lại không gian công cộng cho cộng đồng

Báo cáo tại tại hội nghị trực tuyến cung cấp thông tin cho báo chí tháng 5-2024, Sở TN&MT TP Đà Nẵng cho hay, UBND TP Đà Nẵng đã thống nhất gộp khu nhà, đất Bệnh viện Phục hồi chức năng (cũ) và khu đất phía đông Viện điều dưỡng - Trung tâm phụng dưỡng người có công cách mạng (nay thuộc phường Ngũ Hành Sơn) thành một khu đất lớn với diện tích khoảng 16.500m2.

Mục đích sử dụng đất tại đây là đất thương mại dịch vụ kết hợp bãi đỗ xe công cộng (không xây dựng cơ sở lưu trú).

Do đó, ngành chức năng đề xuất thành phố đấu giá khu đất thuộc Bệnh viện Phục hồi chức năng bị bỏ hoang nhiều năm qua thành đất y tế kết hợp làm bãi đỗ xe công cộng.

Phát hiện thi thể phụ nữ bị cháy trong container bỏ hoang

Phát hiện thi thể phụ nữ bị cháy trong container bỏ hoang

(NLĐO) - Thi thể người phụ nữ bị cháy được phát hiện trong container bỏ hoang trên đường Nguyễn Cửu Phú, xã Tân Nhựt, TP HCM.

Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích hơn 10 ngày trong nhà kho bỏ hoang

(NLĐO) - Người dân ngửi thấy mùi hôi lạ phát ra từ căn nhà kho bỏ hoang cạnh ga Phú Hội cũ, kiểm tra thì phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy mạnh

Chưa có cơ sở giao khu "đất vàng" bỏ hoang cho Tổng Công ty CP Hợp Lực

(NLĐO)- Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, Tổng Công ty CP Hợp Lực đề nghị giao, cho thuê khu "đất vàng" bỏ hoang không thông qua đấu giá là chưa có cơ sở xem xét

ô nhiễm môi trường du lịch biển đường ven biển không gian công cộng bệnh viện phục hồi chức năng cũ
