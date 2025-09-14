HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Diễn biến mới vụ 1 bệnh viện tâm thần ở TP HCM bỏ hoang nhiều năm

Thanh Thảo

(NLĐO) - Sở Y tế TP HCM đã có kế hoạch đưa Bệnh viện Tâm thần ở Bình Dương cũ trở thành cở sở 4 của Bệnh viện Tâm thần TP HCM.

Liên quan đến Bệnh viện Tâm thần ở TP HCM (trước là tỉnh Bình Dương) bỏ hoang nhiều năm mà Báo Người Lao Động mới phản ánh, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Chương, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, cho biết sau khi sáp nhập với TP HCM, ngành y tế đã có giải pháp trong thời gian tới đối với bệnh viện này.

Theo đó, mới đây Sở Y tế TP HCM đã đến khảo sát tại bệnh viện này, đồng thời có kế hoạch đưa nơi đây trở thành cở sở 4 của Bệnh viện Tâm thần TP HCM. 

Diễn biến mới vụ 1 bệnh viện tâm thần ở TP HCM bỏ hoang nhiều năm- Ảnh 1.

Bệnh viện Tâm thần Bình Dương sẽ trở thành cơ sở 4 của Bệnh viện Tâm thần TP HCM

Tuy nhiên, do bệnh viện đã bàn giao lâu mà không sử dụng nên có nhiều hạng mục đã xuống cấp nên ngành y tế đang chờ cấp vốn để sửa chữa, mua sắm một số thiết bị cần thiết để hoạt động. 

"Nhu cầu có một cơ sở mới của Bệnh viện Tâm thần rất lớn, trong khi các cơ sở của TP HCM hiện cũng đã xuống cấp, chật hẹp"- Tiến sĩ Nguyễn Hồng Chương nói.

Trước đó, Báo Người Lao Động có bài phản ánh "Hình ảnh Bệnh viện Tâm thần ở TP HCM bỏ hoang nhiều năm", đây là dự án có quy mô lớn do tỉnh Bình Dương cũ thực hiện và bàn giao cho ngành y tế tỉnh này từ năm 2018.

CLIP: Bệnh viện Tâm thần bỏ hoang nhiều năm đã xuống cấp

Bệnh viện Tâm thần có quy mô 300 giường, vốn đầu tư lên đến gần 250 tỉ đồng, được chia thành 2 khu với khoảng 4 lầu, hàng trăm phòng bệnh, nhìn từ bên ngoài vào, bệnh viện đã có nhiều dấu hiệu xuống cấp như nứt tường, ghỉ sét, dây điện bị cắt trộm, hệ thống phòng cháy chữa cháy không hoạt động...

tỉnh Bình Dương sở y tế tài sản nhà nước ngành y tế phó giám đốc sở vốn đầu tư bệnh viện tâm thần
