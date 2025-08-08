HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Cận cảnh khán đài 30.000 chỗ ngồi tại Quảng trường Ba Đình phục vụ đại lễ Quốc khánh 2-9

Hải Anh

(NLĐO) - Khán đài với sức chứa khoảng 30.000 người đang được gấp rút thi công, hoàn thiện tại Quảng trường Ba Đình chuẩn bị cho đại lễ Quốc khánh 2-9.

Trước thềm Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh (2-9-1945 - 2-9-2025), tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), công trình khán đài có quy mô khoảng 30.000 chỗ ngồi và sân khấu phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành đang được gấp rút thi công.

Cận cảnh khán đài 30.000 chỗ ngồi tại Quảng trường Ba Đình phục vụ đại lễ Quốc khánh 2-9- Ảnh 1.

Các khán đài và hệ thống sân khấu, màn hình đã được lắp đặt rõ hình hài chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành vào ngày Quốc khánh 2-9.

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra sáng 2-9, nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó củng cố bồi đắp niềm tin của toàn Đảng, toàn dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; tin tưởng vào tầm nhìn của Đảng khi đưa ra những quyết sách mang tính bước ngoặt để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Được biết, khán đài có sức chứa lên tới 30.000 người, kéo dài dọc hè đường Độc Lập, tạo thành không gian trang nghiêm hướng về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn có hệ thống 4 màn hình LED lớn được lắp đặt bao quanh, đảm bảo vị trí quan sát thuận lợi cho các đại biểu.

Các khán đài và hệ thống sân khấu, màn hình đã và đang được lắp đặt, trong đó, lớn nhất là khán đài ở phía trước Nhà Quốc hội, được đặt sát đường Độc Lập. Giàn giáo thép chịu lực được lắp thành kết cấu 5 tầng, thể hiện quy mô và tính chất trọng điểm của công trình. Các hạng mục đã hoàn thiện khung, đang lắp đặt hệ thống ghế ngồi màu xanh đồng đều.

Cận cảnh khán đài 30.000 chỗ ngồi tại Quảng trường Ba Đình phục vụ đại lễ Quốc khánh 2-9- Ảnh 2.

Trong đó, lớn nhất là khán đài ở phía trước Nhà Quốc hội, được đặt sát đường Độc Lập.

Sân khấu chính nằm cạnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đang được gấp rút hoàn thiện. Hệ thống đèn chiếu sáng, sân cỏ, vỉa hè, cột đèn chùm... cũng đã được lắp đặt mới, sẵn sàng cho ngày lễ trọng đại.

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, khu vực thi công được bảo vệ bằng hệ thống rào chắn banner cao khoảng 3 m. Trên công trường, hàng trăm tấn thiết bị và vật liệu được tập kết đảm bảo thi công và công nhân tích cực thi công.

Cận cảnh khán đài 30.000 chỗ ngồi tại Quảng trường Ba Đình phục vụ đại lễ Quốc khánh 2-9- Ảnh 3.

Trên công trường, hàng trăm tấn thiết bị và vật liệu được tập kết đảm bảo thi công thông suốt.

Trước khu vực Lăng Chủ tịch, công nhân môi trường duy trì dọn dẹp hằng ngày, giữ gìn không gian sạch sẽ, trang trọng. Trong khi đó, trên đường Hùng Vương - nơi các khối diễu binh, diễu hành sẽ đi qua, đang được kẻ vạch dẫn hướng, đảm bảo lộ trình di chuyển chính xác trong ngày lễ trọng đại sắp tới.

Cận cảnh khán đài 30.000 chỗ ngồi tại Quảng trường Ba Đình phục vụ đại lễ Quốc khánh 2-9- Ảnh 4.

Khán đài được lắp đặt chắc chắn, với giàn giáo cao 5 tầng.

Cận cảnh khán đài 30.000 chỗ ngồi tại Quảng trường Ba Đình phục vụ đại lễ Quốc khánh 2-9- Ảnh 5.

Sân khấu chính nằm cạnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đang được gấp rút hoàn thiện. Hệ thống đèn chiếu sáng, sân cỏ, vỉa hè, cột đèn chùm... cũng đã được lắp đặt mới, sẵn sàng cho ngày lễ trọng đại.

 

Tin liên quan

1.000 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ diễu binh, diễu hành tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

1.000 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ diễu binh, diễu hành tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

(NLĐO)- Trước thềm lễ diễu binh, diễu hành, lực lượng làm nhiệm vụ A80 đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Khu Di tích Phủ Chủ tịch

Ngắm các nữ chiến sĩ quân đội xinh đẹp luyện tập diễu binh, diễu hành

(NLĐO)- Dù trời mưa nhẹ, các đội hình vẫn luyện tập nghiêm túc, sẵn sàng cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Cận cảnh những “bông hoa thép” luyện tập diễu binh, diễu hành trên thao trường

(NLĐO)- Trong những ngày thời tiết khắc nghiệt, hàng ngàn chiến sĩ công an nhân dân vẫn miệt mài luyện tập diễu binh, diễu hành chuẩn bị kỷ niệm Quốc khánh 2-9.

Quảng trường Ba Đình Quốc Khánh khán đài lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo