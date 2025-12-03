Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Nai đã thông báo dự kiến ngày 26-12, đơn vị tổ chức đấu giá khu đất 102 ha tại xã Phước An để làm dự án Khu phức hợp đô thị sinh thái và công viên chuyên đề.

Trong 102 ha, gần 44 ha được đưa ra đấu giá, với phần lớn là đất ở tại nông thôn (đất nhà ở thấp tầng và chung cư hỗn hợp), cùng các loại đất công trình công cộng văn hóa, y tế, giáo dục, thương mại, thể dục thể thao.

Phần đất này, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá. Với đất công trình công cộng, Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Phần còn lại hơn 58 ha không đấu giá, gồm đất cây xanh, hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe và hệ thống giao thông được giao không thu tiền sử dụng đất để người trúng đấu giá hoàn thiện hạ tầng đồng bộ, sau đó bàn giao lại cho địa phương quản lý.

CLIP cận cảnh khu đất "vàng" sắp đấu giá khởi điểm hơn 5.000 tỉ đồng

Tổng diện tích khu đất gần 102 ha với giá khởi điểm hơn 5.000 tỉ đồng

Khu đất có vị trí phía Đông giáp đường Trần Phú, phía Tây giáp đường Nguyễn Văn Cừ, phía Nam giáp đường Lê Hồng Phong và đường N1 của Khu đô thị HUD, phía Bắc giáp khu đất quy hoạch cây xanh cách ly

Theo quy hoạch, khu đất này sẽ làm dự án Khu phức hợp đô thị sinh thái và công viên chuyên đề

Đây là khu vực được cho sẽ là "cực tăng trưởng mới" của Đồng Nai trong 10 năm tới khi sân bay Long Thành đưa vào hoạt động năm 2026. Nhiều cây cầu kết nối với TPHCM qua địa phương này được xây dựng và vận hành thời gian qua như cầu Cát Lái, Phú Mỹ, Phước An.

Trên khu đất, nhiều hộ dân tranh thủ trồng cây ngắn ngày