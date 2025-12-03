HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Cận cảnh khu đất giá khởi điểm hơn 5.000 tỉ đồng ở Đồng Nai

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Khu đất "vàng" 102 ha ở Đồng Nai được quy hoạch làm dự án Khu phức hợp đô thị sinh thái và công viên chuyên đề sẽ được đấu giá trong tháng 12

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Nai đã thông báo dự kiến ngày 26-12, đơn vị tổ chức đấu giá khu đất 102 ha tại xã Phước An để làm dự án Khu phức hợp đô thị sinh thái và công viên chuyên đề.

Trong 102 ha, gần 44 ha được đưa ra đấu giá, với phần lớn là đất ở tại nông thôn (đất nhà ở thấp tầng và chung cư hỗn hợp), cùng các loại đất công trình công cộng văn hóa, y tế, giáo dục, thương mại, thể dục thể thao.

Phần đất này, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá. Với đất công trình công cộng, Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Phần còn lại hơn 58 ha không đấu giá, gồm đất cây xanh, hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe và hệ thống giao thông được giao không thu tiền sử dụng đất để người trúng đấu giá hoàn thiện hạ tầng đồng bộ, sau đó bàn giao lại cho địa phương quản lý.

CLIP cận cảnh khu đất "vàng" sắp đấu giá khởi điểm hơn 5.000 tỉ đồng

Cận cảnh khu đất vàng Đồng Nai đấu giá hơn 5 . 000 Tỉ Đồng cho dự án đô thị sinh thái - Ảnh 1.

Tổng diện tích khu đất gần 102 ha với giá khởi điểm hơn 5.000 tỉ đồng

Cận cảnh khu đất vàng Đồng Nai đấu giá hơn 5 . 000 Tỉ Đồng cho dự án đô thị sinh thái - Ảnh 2.

Khu đất có vị trí phía Đông giáp đường Trần Phú, phía Tây giáp đường Nguyễn Văn Cừ, phía Nam giáp đường Lê Hồng Phong và đường N1 của Khu đô thị HUD, phía Bắc giáp khu đất quy hoạch cây xanh cách ly

Cận cảnh khu đất vàng Đồng Nai đấu giá hơn 5 . 000 Tỉ Đồng cho dự án đô thị sinh thái - Ảnh 3.

Theo quy hoạch, khu đất này sẽ làm dự án Khu phức hợp đô thị sinh thái và công viên chuyên đề

Cận cảnh khu đất vàng Đồng Nai đấu giá hơn 5 . 000 Tỉ Đồng cho dự án đô thị sinh thái - Ảnh 4.

Đây là khu vực được cho sẽ là "cực tăng trưởng mới" của Đồng Nai trong 10 năm tới khi sân bay Long Thành đưa vào hoạt động năm 2026. Nhiều cây cầu kết nối với TPHCM qua địa phương này được xây dựng và vận hành thời gian qua như cầu Cát Lái, Phú Mỹ, Phước An.

Cận cảnh khu đất vàng Đồng Nai đấu giá hơn 5 . 000 Tỉ Đồng cho dự án đô thị sinh thái - Ảnh 5.

Trên khu đất, nhiều hộ dân tranh thủ trồng cây ngắn ngày

Cận cảnh khu đất vàng Đồng Nai đấu giá hơn 5 . 000 Tỉ Đồng cho dự án đô thị sinh thái - Ảnh 6.

Cận cảnh khu đất vàng Đồng Nai đấu giá hơn 5 . 000 Tỉ Đồng cho dự án đô thị sinh thái - Ảnh 7.

Cận cảnh khu đất vàng Đồng Nai đấu giá hơn 5 . 000 Tỉ Đồng cho dự án đô thị sinh thái - Ảnh 8.

Cận cảnh khu đất vàng Đồng Nai đấu giá hơn 5 . 000 Tỉ Đồng cho dự án đô thị sinh thái - Ảnh 9.

Cận cảnh khu đất vàng Đồng Nai đấu giá hơn 5 . 000 Tỉ Đồng cho dự án đô thị sinh thái - Ảnh 10.

Cận cảnh khu đất vàng Đồng Nai đấu giá hơn 5 . 000 Tỉ Đồng cho dự án đô thị sinh thái - Ảnh 11.

Cận cảnh khu đất vàng Đồng Nai đấu giá hơn 5 . 000 Tỉ Đồng cho dự án đô thị sinh thái - Ảnh 12.

Cận cảnh khu đất vàng Đồng Nai đấu giá hơn 5 . 000 Tỉ Đồng cho dự án đô thị sinh thái - Ảnh 13.

Những tháng cuối năm 2025, Đồng Nai "chạy đua" thực hiện các thủ tục nhằm đưa ra bán đấu giá các khu đất "vàng", tăng nguồn thu ngân sách. Hiện tại, đã bán đấu giá thành công 4 khu đất, thu về số tiền 9.500 tỉ đồng.

sân bay Long Thành tỉnh đồng nai thu ngân sách quyền sử dụng đất hạ tầng kỹ thuật đấu giá đất vàng Bán đấu giá xã Phước An
