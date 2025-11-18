Đồng Nai thu về gần 9.500 tỉ đồng từ đấu giá đất

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, tính đến giữa tháng 11, đơn vị đã tổ chức đấu giá thành công 4 khu đất, thu về gần 9.500 tỉ đồng. 4 khu đất đấu giá thành công gồm 2 khu đất, tổng diện tích gần 113 ha tại xã Bình An (ngay sân bay Long Thành) với gần 7.000 tỉ đồng; khu đất 106 ha ở núi Chứa Chan với giá hơn 2.000 tỉ đồng…

Trong tháng 12, trung tâm sẽ tiếp tục đưa ra đấu giá 6 khu đất lớn. Nếu thành công, tổng số thu có thể vượt mục tiêu 21.000 tỉ đồng đặt ra trong năm 2025. Cụ thể là khu đất hơn 51 ha tại Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 được quy hoạch khu thương mại dịch vụ đô thị; khu đất gần 2 ha tại khu vực mũi tàu (cây xăng Hãng Dầu) làm chung cư hỗn hợp cao tầng; khu đất 4,6 ha tại chợ đầu mối nông sản Dầu Giây để mở rộng hoạt động thương mại - dịch vụ.

Việc đấu giá thành công các khu đất không chỉ mang lại nguồn thu trước mắt cho ngân sách mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa khi các dự án nhà ở, công nghiệp, dịch vụ được triển khai sẽ tạo thêm nhiều việc làm, thúc đẩy tăng trưởng và tạo nguồn thu bền vững cho địa phương.