Cận cảnh khu làng cổ Phước Tích trong cơn lũ "xưa nay hiếm"

Làng cổ Phước Tích ở Huế: đường sá bị nhấn chìm

Đến trưa ngày 13-6, mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long vẫn còn xấp xỉ báo động II khi đạt 1,88 m, mực nước này đã giảm so với sáng sớm. Trong khi đó, trên sông Bồ tại Phú Ốc là 3,75 m, dưới báo động 3.

Thuỷ điện Hương Điền đang xả về hạ du sông Bồ với lưu lượng 1.061 m3/s; thuỷ điện Bình Điền đang xả về hạ nguồn sông Hương với lưu lượng 620 m3/s, cao nhất 1003 m3/s lúc 3 giờ.

TP Huế là một trong những địa phương miền Trung đang gánh chịu cơn lũ "xưa nay hiếm" do ảnh hưởng của cơn bão số 1. Vì vậy, nhiều khu vực thấp trũng ở sông Bồ, sông Ô Lâu bị ngập.

Hình ảnh Làng cổ Phước Tích thuộc phường Phong Hoà, thị xã Phong Điền:

Làng cổ Phước Tích là ngôi làng thứ hai của Việt Nam được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia vào năm 2009.

Cổng chào bị ngã đỗ trước khi bão số 1 gây ảnh hưởng.

Nước ngập ngay từ đường vào làng cổ

Làng cổ Phước Tích nhìn từ dòng Ô Lâu.

Nước sông Ô Lâu dâng cao trong cơn lũ "xưa nay hiếm".

Đường vào làng cổ bị ngập nặng.

Phước Tích có rất nhiều ngôi nhà cổ, cơn lũ "xưa nay hiếm" diễn ra vào mùa hè sẽ có tác động ít nhiều đến các ngôi nhà

Người dân, du khách sử dụng ghe thuyền vào làng cổ Phước Tích.

Nước sông dâng cao.

Làng Xuân Tuỳ, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền ở hạ nguồn sông Bồ:

Người dân phải hạ ghe xuống làm phương tiện đi lại vào mùa hè. Trong khi những chiếc xe máy, xe đạp được "nghỉ ngơi" vì đường ngập nặng

Giữa tháng 6 mùa hè mà ở Xuân Tuỳ cứ ngỡ đang vào mùa lũ chín vụ từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm

Người làng Xuân Tuỳ đang trải qua cơn lũ "xưa nay hiếm"

Ghe là phương tiện đi lại trong những ngày này của người Xuân Tuỳ.

Cá nuôi lồng bè trên sông chết hàng loạt, người dân Quảng Trị khóc ròng

Trưa 13-6, lãnh đạo UBND thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị), xác nhận do mưa lớn, nước lũ ở thượng nguồn đổ về khiến cá nuôi lồng bè trên sông Hiếu bị chết hàng loạt.

Theo đó, tại thị trấn Cửa Việt có 10 hộ dân nuôi cá lồng bè trên sông Hiếu (đoạn sát cửa biển Cửa Việt) với số lượng khoảng 32.000 con cá bớp, vược, đù.

Cá nuôi lòng bè trên sống Hiếu bị chết hàng loạt, gây thiệt hại lớn cho người dân. Ảnh: Sỹ Hoàng

Những ngày qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 1 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa to, nước lũ đổ về sông Hiếu khiến độ mặn giảm đột ngột dẫn đến cá chết hàng loạt. Số cá này chỉ ít tháng nữa là người dân có thể thu hoạch.

Để giảm bớt thiệt hại, nhiều hộ dân phải vớt toàn bộ số cá nuôi trong lồng bè, bán với giá rẻ. Tuy nhiên, số lượng cá tồn đọng vẫn còn khá nhiều.

Ngoài ra, trên địa bàn thị trấn Cửa Việt có khoảng 13 ha nuôi tôm bị ngập. Tổng thiệt hại cho ngành nuôi trồng thủy sản ở địa phương này ước tính khoảng 3 tỉ đồng.

Mưa lớn khiến hàng ngàn nhà dân ở Quảng Trị bị ngập lụt

Theo thống kê, đến sáng 13-6, tại tỉnh Quảng Trị có hơn 2.100 nhà dân bị ngập lụt ở mức trên dưới 1 m, tập trung ở huyện Hải Lăng, Hướng Hóa, Đakrông và thị xã Quảng Trị. Lực lượng chức năng đã sơ tán khoảng 420 hộ dân với gần 1.300 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Hà Tĩnh: Nhiều hồ chứa thuỷ điện đồng loạt xả tràn do mưa lớn

Sáng 13-6, thông tin từ nhà máy Thủy điện Hố Hô, trước tình hình thời tiết có mưa lớn, đơn vị đã chủ động điều tiết nước qua tràn từ 17 giờ ngày 12-6 với lưu lượng 50m3/giây để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

Nhiều hồ chứa tiến hành xả tràn để đảm bảo an toàn trước diễn biến mưa lũ

Lúc 8 giờ ngày 13-6, khu vực nhà máy vẫn đang có mưa, lưu lượng nước đổ về hồ chứa của nhà máy khoảng 120 m3/giây, lưu lượng nước phát điện 2 tổ máy 32 m3/giây, cao trình nước ở thượng lưu là 69,19 m, cao trình nước ở hạ lưu là 22,6 m. Đến hiện tại nhà máy đang xả tràn với lưu lượng 10 m3/giây.

Trước dự báo từ ngày 11 đến 13-6 Hà Tĩnh có mưa lớn, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cũng đã chủ động xả tràn một số hồ chứa như hồ Tàu Voi, hồ Khe Xai, hồ Đá Hàn, hồ Đá Cát, hồ Văn Võ…

Cụ thể, lưu lượng điều tiết nước qua tràn của các hồ hiện nay là hồ Tàu Voi 10 m3/giây, hồ Mộc Hương 38,76 m3/giây, hồ Đá Cát 33,01 m3/giây, hồ Khe Xai 5 m3/giây, hồ Kim Sơn 5 m3/giây, hồ Đá Hàn 8 m3/giây.

Cùng đó, một số hồ chứa có dung tích nhỏ, tràn tự do đã hoạt động như hồ Ma Leng, hồ Đập Hội, hồ Nhà Lào, hồ Khe Dài, hồ Đập Họ, hồ Cơn Trồi…

Ngập cục bộ tại thị xã Kỳ Anh (ảnh CA)

Ngoài ra, mưa lớn kéo dài cũng đã gây ngập cục bộ ở một số vùng thấp trũng tại phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 1, từ ngày 12 tới sáng 13-6, tại Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 57-143 mm, có nơi đo được 239,6 mm.