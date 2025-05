Cận cảnh khu lăng mộ vua Lê Túc Tông bị xâm hại

Ngày 7-5, tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa có báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc có hiện tượng xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Clip Khu lăng mộ vua Lê Túc Tông

Theo báo cáo, vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 3-5, Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn di sản Thanh Hóa phát hiện dấu hiệu xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông ở Làng đội 1 Nông trường, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc).

Ngay khi nhận được thông tin, Sở VH-TT-DL Thanh Hóa đã chủ động phối hợp với các phòng, ban chức năng của UBND các huyện: Ngọc Lặc, Thọ Xuân, Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra hiện trường, thu giữ dụng cụ, xác minh cứ liệu liên quan, lập biên bản và bàn giao tang vật để phục vụ công tác điều tra.

Khu lăng mộ vua Lê Túc Tông tọa lạc trên một khu đồi cao, bao quanh là những vườn cây ăn quả của người dân địa phương, cách Khu di tích Lam Kinh khoảng 4 km

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã phát hiện có một nhóm đối tượng người Trung Quốc đã thực hiện hành vi đào trộm mộ vua Lê Túc Tông để tìm cổ vật. Sau khi xác định được đối tượng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh lần theo dấu vết.

Đến 14 giờ ngày 4-5, công an đã bắt giữ 2 người trên khi đang trên đường ra TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (cách cửa khẩu quốc tế Móng Cái khoảng 15 km).

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác, bước đầu 2 người Trung Quốc khai nhận ngày 28-4 đã nhập cảnh từ Trung Quốc vào Việt Nam với mục đích đi tìm cổ vật ở các khu mộ cổ của vua chúa và mộ của người giàu có để trộm cắp tài sản là những đồ vật được chôn cùng trong mộ.

Đây là khu lăng mộ vua duy nhất (thời Lê Sơ) không nằm trong Khu di tích Lam Kinh (khu trung tâm)

Khi nhập cảnh vào Việt Nam, nhóm người mang theo một bộ dụng cụ thăm dò, gồm 1 cây săm bằng kim loại chuyên dùng săn tìm đồ cổ và máy gắn thiết bị cảm ứng dò tìm kim loại.

Sau đó, nhóm này tới TP Thanh Hóa rồi thuê xe máy đến khu lăng mộ vua Lê Túc Tông để quan sát, nghiên cứu địa hình. Tiếp đó, các đối tượng mua thêm một số dụng cụ như khoan điện cầm tay, dây thừng, mền bông, cưa tay, bao bì, bạt, bao tay, xẻng, xà beng… tới lăng mộ vua Lê Túc Tông xăm thăm dò, đào bới nhưng không tìm được gì có giá trị. Khi phát hiện có người qua lại, các đối tượng đã để lại dụng cụ đào bới và bỏ đi.

Hình ảnh Khu lăng mộ vua Lê Túc Tông chụp sáng ngày 7-5:

Toàn cảnh lăng mộ vua Lê Túc Tông

Lăng mộ được xây dựng rất giản dị, hài hòa với thiên nhiên

Quanh mộ được trồng rất nhiều cây xanh, phủ bóng mát cho lăng mộ

Bốn xung quanh lăng mộ cũng không có dấu hiệu bị đào bới

Tuy nhiên qua thực nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định trên đỉnh lăng mộ vua Lê Túc Tông đã bị 2 người Trung Quốc xâm hại, đào hố sâu để tìm cổ vật

Hai người đào mộ chỉ khu vực chúng xăm dò để tìm cổ vật, châu báu khu vực lăng mộ vua Lê Túc Tông

Hố sâu 2 người Trung Quốc đào tại lăng mộ vua Lê Túc Tông

Tang vật dùng để đào mộ được công an thu giữ