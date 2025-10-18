HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Cận cảnh "khu phức hợp lừa đảo lớn nhất Sihanoukville" ở Campuchia

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Bên trong vẻ hào nhoáng của TP Sihanoukville - Campuchia tồn tại một khu phức hợp lừa đảo mà nhiều người mô tả là "nhà tù khổng lồ".

Cách thủ đô Phnom Penh khoảng 250 km, gần khu phố người Hoa ở TP Sihanoukville là khu phức hợp với nhiều tòa nhà mang tên "Yuanqu".

Tờ Hankook Ilbo cho biết đây chính là khu phức hợp lừa đảo lớn nhất thành phố này.

Khu lừa đảo lớn nhất Campuchia là "nhà tù khổng lồ" - Ảnh 1.

Một khách sạn ở TP Sihanoukville vướng nghi ngờ là căn cứ tập đoàn lừa đảo qua điện thoại. Ảnh: Hankook Ilbo

Được đưa về từ Campuchia, 64 người Hàn Quốc vào thẳng đồn cảnh sát (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)

Hàng trăm người nước ngoài ở "Yuanqu" chịu cảnh giam cầm, ép buộc tham gia đường dây lừa đảo trực tuyến do tội phạm Trung Quốc điều hành. Hoạt động lừa tình, lừa đảo qua điện thoại và mạng xã hội diễn ra hằng ngày từ đây.

Phóng viên Hankook Ilbo phản ánh nhiều người trẻ đến từ Hàn Quốc cùng nhiều quốc gia khác bị dụ dỗ hoặc bắt cóc. Sau đó, bon tội phạm tước hộ chiếu, điện thoại và buộc họ làm việc trong các đường dây lừa đảo.

Mỗi tòa nhà "Yuanqu" đều có song sắt dày đặc, tường cao 3-4 m phủ dây thép gai, thậm chí gắn chi chít mảnh kính vỡ nhằm ngăn người bên trong bỏ trốn.

Khu lừa đảo lớn nhất Campuchia là "nhà tù khổng lồ" - Ảnh 2.

Một tòa nhà trong khu phức hợp lừa đảo "lớn nhất Campuchia". Ảnh: Hankook Ilbo

Khu lừa đảo lớn nhất Campuchia là "nhà tù khổng lồ" - Ảnh 3.

Một tòa nhà “Yuanqu” có tường cao bao quanh ở TP Sihanoukville. Ảnh: Hankook Ilbo

"Nhìn từ phía ngoài, khu này chẳng khác gì nhà tù trang bị an ninh tối đa" - nhân chứng địa phương nói với phóng viên tờ báo Hàn Quốc. Camera được bố trí khắp nơi, canh gác nghiêm ngặt lối ra vào tòa nhà.

Phóng viên kể khi vừa bước ra khỏi xe hơi để chụp hình, lmột bảo vệ liền trừng mắt cảnh cáo. Cả khu nhà chỉ có lối ra vào duy nhất, nơi kiểm tra kỹ lưỡng bất kỳ cá nhân hay phương tiện nào đi qua.

Một chủ quán ăn Hàn Quốc gần khu phức hợp kể: "Nhiều tòa nhà còn có cả căn-tin riêng. Thỉnh thoảng họ đặt cơm từ quán tôi. Mỗi lần chúng tôi giao hàng, luôn có một người Trung Quốc ra nhận".

Không chỉ "Yuanqu", nhiều khách sạn và sòng bạc sang trọng ở TP Sihanoukville cũng "chuyển đổi" thành trung tâm lừa đảo.

Hai người Hàn Quốc được cảnh sát địa phương giải cứu mới đây cho biết họ bị nhốt ở tầng 13 của một khách sạn có 15 tầng. Hai người này tiết lộ 10 tầng đầu là phòng khách sạn bình thường, 5 tầng trên cùng là sào huyệt lừa đảo. 

Khu lừa đảo lớn nhất Campuchia là "nhà tù khổng lồ" - Ảnh 4.

Mảnh chai gắn chi chít trên tường để ngăn người chạy trốn. Ảnh: Hankook Ilbo

Thường xuyên hỗ trợ giải cứu nạn nhân, ông Oh Chang-soo, lãnh đạo cộng đồng người Hàn Quốc tại TP Sihanoukville, cho hay một thanh niên Hàn Quốc hơn 20 tuổi bị nhốt trong khu casino từng gọi điện cho ông cầu cứu. Cả hai cố hẹn gặp tại một lỗ hổng nhỏ trên tường nhưng người này phải từ bỏ ý định. "Cậu ta bảo hệ thống giám sát trong tòa nhà quá chặt chẽ" - ông Oh nhớ lại.

Tin liên quan

160 ngày trong ổ lừa đảo ở Campuchia: "Mày phải trả tiền cho cả không khí mày thở"

160 ngày trong ổ lừa đảo ở Campuchia: "Mày phải trả tiền cho cả không khí mày thở"

(NLĐO) - Cảnh sát TP Sihanoukville - Campuchia đã giải cứu hai công dân Hàn Quốc bị giam giữ và cưỡng bức lao động 160 ngày trong một khu phức hợp tội phạm.

VIDEO: Đội đặc nhiệm Hàn Quốc cùng giới chức Campuchia xông vào sào huyệt lừa đảo

(NLĐO) - Ngay sau khi tới Campuchia tối 15-10, đội phản ứng chung của Hàn Quốc chính thức hoạt động trong ngày 16-10.

Tình tiết mới liên quan đến tập đoàn Campuchia bị tố lừa đảo

(NLĐO) - Ông Chen Zhi, người sáng lập tập đoàn, bị Mỹ cáo buộc xây dựng một đế chế tội phạm thông qua lừa đảo đầu tư trực tuyến và rửa tiền.

lừa đảo trực tuyến Campuchia Người Hàn Quốc
    Thông báo