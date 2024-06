Cận cảnh làm cầu Bình Gởi bắc qua sông Sài Gòn trên đường Vành đai 3 - TP HCM

Theo ghi nhận, tiến độ thi công bên phía xã An Sơn (TP Thuận An) đang chậm hơn so với bên phía xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi), một phần do công tác giải phóng mặt bằng phía Bình Dương chậm hơn TP HCM. Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã đề nghị TP Thuận An cần đẩy nhanh tiến độ triển khai các khu tái định cư