Quốc tế

Cận cảnh lễ hội Carnival siêu cuồng nhiệt ở Rio de Janeiro - Brazil

Phương Linh

(NLĐO) - Lễ hội lớn nhất thế giới Carnival khai mạc ở Brazil tuần qua, đánh dấu sự trở lại của những bộ trang phục độc đáo và điệu samba vang vọng khắp nơi.

Lễ hội Carnival ở Rio de Janeiro nổi tiếng nhất nhưng trên toàn Brazil cũng có nhiều hoạt động thú vị, độc đáo và hết sức bùng nổ!

Độc đáo Lễ hội Carnival ở Rio de Janeiro - Ảnh 1.

Người dân tham gia lễ hội đường phố Carmelitas trong ngày đầu tiên chính thức của Lễ hội hóa trang Carnival ở Rio de Janeiro hôm 13-2. Ảnh: AP

Độc đáo Lễ hội Carnival ở Rio de Janeiro - Ảnh 2.

Thị trưởng Rio de Janeiro trao chìa khóa thành phố cho Vua Carnival Momo ngày 13-2. Trong 5 ngày sau đó, vị vua biểu tượng của lễ hội Carnival có nhiệm vụ chủ trì các hoạt động lễ hội, tham gia diễu hành và cổ vũ niềm vui cho người tham dự. Vua Momo năm nay là Danilo Vieira, 31 tuổi.

Độc đáo Lễ hội Carnival ở Rio de Janeiro - Ảnh 3.

Các nghệ sĩ biểu diễn trong buổi lễ khai mạc Lễ hội Carnival ở Rio de Janeiro ngày 13-2.

Độc đáo Lễ hội Carnival ở Rio de Janeiro - Ảnh 4.

Những người tham gia lễ hội biểu diễn trong bữa tiệc đường phố Amigos da Onca Carnival ở Rio de Janeiro ngày 14-2. Tại Rio de Janeiro, điểm nhấn là các buổi diễu hành Special Group Samba School tại Sambadrome, diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17-2. Các trường Samba sẽ trình diễn những tiết mục quy mô lớn với xe diễu hành được trang trí công phu, hàng nghìn vũ công và dàn trống hùng tráng, trong khi các lễ hội đường phố truyền thống mang tên blocos sẽ tràn ngập phố phường với âm nhạc và vũ điệu suốt cuối tuần.

Độc đáo Lễ hội Carnival ở Rio de Janeiro - Ảnh 5.

Một con chó mặc bộ trang phục mô phỏng lưới bóng đá bằng bìa cứng trong lễ hội hóa trang cho chó Blocao thuộc Lễ hội Carnival ở Rio de Janeiro hôm 14-2.

Độc đáo Lễ hội Carnival ở Rio de Janeiro - Ảnh 6.

Hai người tạo dáng cùng thú cưng trong Lễ hội Blocao. Sự kiện này là dịp để người dân thành phố Rio de Janeiro thể hiện tình yêu đối với cún cưng.

Độc đáo Lễ hội Carnival ở Rio de Janeiro - Ảnh 7.

Một vũ công đến từ trường samba Colorado do Bras biểu diễn trong lễ diễu hành ở Sao Paulo hôm 14-2. Mặc dù lễ hội Carnival ở Rio là nổi tiếng nhất, trên toàn Brazil cũng có nhiều hoạt động thú vị.

Độc đáo Lễ hội Carnival ở Rio de Janeiro - Ảnh 8.

Tại São Paulo, các trường samba trình diễn trong 2 ngày 13 và 14-2. Trong khi đó, TP Salvador ở phía Đông Bắc diễu hành những chiếc xe tải phát nhạc di chuyển khắp thành phố theo nhịp điệu Afro-Brazil như axe và samba-reggae.

Độc đáo Lễ hội Carnival ở Rio de Janeiro - Ảnh 9.

Các vũ công từ trường samba Mocidade Unida da Mooca trong buổi diễu hành ở Sao Paulo hôm 13-2. Recife và Olinda cũng tổ chức các sự kiện lớn kéo dài đến ngày 17-2, với sự góp mặt của những con rối khổng lồ, các màn trình diễn frevo và maracatu.

Độc đáo Lễ hội Carnival ở Rio de Janeiro - Ảnh 10.

Ngoài mục đích giải trí, lễ hội Carnival còn là động lực kinh tế quan trọng, thúc đẩy ngành khách sạn, nhà hàng và giao thông vận tải. Chính quyền địa phương đã tăng cường an ninh, vệ sinh và dịch vụ y tế để đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn, với nhiều chiến dịch nhấn mạnh sự đa dạng, chung sống hòa bình và hành vi có trách nhiệm.

 

Rio de Janeiro lễ hội đường phố Lễ hội hóa trang Lễ hội Carnival
    Thông báo