HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Con giáp nào may mắn nhất năm "song hỏa" Bính Ngọ?

Phương Linh

(NLĐO) - Tờ South China Morning Post đã xếp hạng độ may mắn của 12 con giáp trong năm Bính Ngọ, với tuổi Sửu đứng đầu và tuổi Tí xếp cuối.

Theo South China Morning Post, năm “song hỏa” Bính Ngọ 2026 đòi hỏi mọi người hành động nhưng hành động thiếu tỉnh táo sẽ dẫn tới hỗn loạn. Yếu tố tài lộc mạnh nhất là Hỏa, vì vậy các ngành liên quan đến Thủy, Mộc và Hỏa sẽ phát triển mạnh, trong khi các ngành liên quan đến Thổ và Kim có thể gặp khó khăn.

Ví dụ, những ngành nghiêng về Hỏa gồm điện lực, điện tử, trang sức, Internet, làm đẹp, quảng cáo, thiết kế nội thất, nấu ăn, nhà hàng, diễn thuyết trước công chúng. Còn những ngành nghiêng về Kim gồm y tế, nghệ thuật và văn hóa, cửa hàng hoa, sinh học, triết học, giáo dục, dịch vụ xã hội, nhà sách, in ấn và nông nghiệp.

Vậy con giáp nào may mắn nhất năm Bính Ngọ 2026?

Xếp hạng độ may mắn của 12 con giáp trong năm Bính Ngọ - Ảnh 1.

Năm “song hỏa” Bính Ngọ 2026 đòi hỏi hành động nhưng hành động thiếu tỉnh táo sẽ dẫn tới hỗn loạn. Ảnh: Shutterstock

Hạng 1: Sửu (1949, 1961, 1973, 1985, 1997 và 2009)

Số may mắn: 7, 8, 9

Tháng tốt: 3, 4, 5, 7

Tháng xấu: 6, 8, 10

Bạn có thể phải tự thân vận động trong suốt cả năm. Bạn sẽ gặt hái được thành quả từ nỗ lực trong quá khứ và thăng tiến trong sự nghiệp nếu tập trung phát triển cá nhân trong năm 2026. 

Bạn sở hữu sức hút khó cưỡng, khiến người khác lắng nghe bạn, cùng với sự hỗ trợ từ một số sao tốt xuất hiện trong biểu đồ chiêm tinh. Tuy nhiên, hãy thận trọng vì năm 2026 cũng có những sao không may mắn, báo hiệu thách thức.

Hạng 2: Mão (1951, 1963, 1975, 1987, 1999 và 2011)

Số may mắn: 5, 6, 9

Tháng tốt: 2, 5, 6, 7, 9

Tháng xấu: 3, 10

Tuổi Mão sẽ có một năm tràn đầy may mắn, với hạnh phúc, các mối quan hệ ý nghĩa và phát triển cá nhân nhờ nhiều sao tốt. Sự nghiệp và tài chính phát triển mạnh mẽ, còn các mối quan hệ nở rộ. Tuy nhiên, tránh hành động bất đồng dẫn đến tranh chấp, đồng thời tỉnh táo khi ký kết thỏa thuận và giao tiếp cẩn trọng.

Hạng 3: Dậu (1945, 1957, 1969, 1981, 1993 và 2005)

Số may mắn: 5, 6

Tháng tốt: 2, 3, 5, 6, 8, 1-2027

Tháng xấu: 7, 9, 10

Một năm chuyển biến tích cực, với những cơ hội có thể đưa bạn lên đỉnh cao và mở ra những cánh cửa không tưởng. Tuy nhiên, hãy tránh xa năng lượng tiêu cực, bởi năng lượng xuống thấp có thể dẫn tới cự cãi, tranh chấp pháp lý hoặc trở ngại bất ngờ. 

Hãy đối mặt với thử thách bằng trí tuệ và lòng dũng cảm. Bạn sẽ được lợi khi hợp tác với những người có chung tầm nhìn và đam mê.

Hạng 4: Mùi (1943, 1955, 1967, 1979, 1991 và 2003)

Số may mắn: 1, 2, 9

Tháng tốt: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1-2027

Tháng xấu: 2, 9, 11

Tinh thần mạnh mẽ giúp những người tuổi Mùi khả năng phục hồi và định hướng cuộc sống theo ý mình. Vận may của bạn đang lên, hứa hẹn một năm bùng nổ. Các mối quan hệ cá nhân suôn sẻ là thời điểm lý tưởng mở rộng sự nghiệp hoặc đầu tư chiến lược. 

Tuy nhiên, năm nay cũng tiềm ẩn rủi ro tài chính và biến động cảm xúc. Hãy giữ bình tĩnh trước thách thức, tránh quyết định bốc đồng và lập kế hoạch tài chính thận trọng.

Xếp hạng độ may mắn của 12 con giáp trong năm Bính Ngọ - Ảnh 2.

Người tuổi Sửu được đánh giá may mắn nhất năm Bính Ngọ. Ảnh: SCMP

Hạng 5: Hợi (1947, 1959, 1971, 1983, 1995 và 2007)

Số may mắn: 1, 2, 5, 6

Tháng tốt: 2, 3, 4, 5

Tháng xấu: 6, 8, 9, 11, 1-2027

Bạn sẽ gặp may mắn trong năm 2026 nhờ quý nhân. Tuy nhiên, cần cảnh giác trộm cắp và mất mát tài chính. Duy trì thói quen sinh hoạt đều đặn và đi khám nếu cảm thấy không ổn. Cẩn trọng trong giao tiếp. Hãy tích cực mở rộng mạng lưới quan hệ, quyết đoán nắm bắt cơ hội, và thành công sẽ đến.

Hạng 6: Thìn (1940, 1952, 1964, 1976, 1988 và 2000)

Số may mắn: 7, 8

Tháng tốt: 3, 5, 8, 10, 12

Tháng xấu: 2, 4, 7

Một năm đột phá với nhiều người tuổi Thìn, mặc dù có một số biến động ngầm. 2026 vừa là một năm đầy hứng khởi và bùng nổ sáng tạo, song cũng cần khéo léo chèo lái cảm xúc, cẩn thận tai nạn bất ngờ và hiểm lầm không đáng có. Nhờ một sao tốt, bạn có thể kiềm chế khủng hoảng leo thang. Việc bên cạnh những người cùng chí hướng mang đến nhiều cơ hội bất ngờ.

Hạng 7: Thân (1944, 1956, 1968, 1980, 1992 và 2004)

Số may mắn: 5, 6, 7, 8

Tháng tốt: 4, 5, 7, 8, 10, 12

Tháng xấu: 2, 9, 11

Năm 2026 là một năm khá tốt lành nếu người tuổi Thân cẩn trọng trước lừa đảo. Ngoài ra, bạn cũng có nhiều chuyến đi, thậm chí chuyển việc. 2026 là một năm bạn đạt được trí tuệ, thành công và sự sáng tạo. Tuy nhiên, tránh suy nghĩ quá nhiều và cô lập bản thân; hãy duy trì và nuôi dưỡng các mối quan hệ của bạn.

Hạng 8: Tuất (1946, 1958, 1970, 1982, 1994 và 2006)

Số may mắn: 1, 2

Tháng tốt: 2, 3, 5, 10, 11, 1-2027

Tháng xấu: 4, 6, 8, 9

Sinh lực tốt giúp người tuổi Tuất vượt qua căng thẳng do xung đột và bất đồng, nhưng cần chú ý sức khỏe và tai nạn nhỏ. Sự nghiệp có tiến triển, đặc biệt khi đi xa hoặc làm việc liên quan nước ngoài. Tránh bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài, đồng thời suy nghĩ kỹ trước khi hành động, giữ bình tĩnh và tránh quyết định cảm tính.

Hạng 9: Tị (1941, 1953, 1965, 1977, 1989 và 2001)

Số may mắn: 5, 6, 7, 8

Tháng tốt: 3, 5, 7, 8, 9, 12

Tháng xấu: 2, 4, 6, 7, 11, 1-2027

Hãy tin tưởng năm 2026 có kế hoạch và lộ trình riêng dành cho bạn và hãy đặt niềm tin vào chính mình. Bạn có vận may đầu tư, thu hút những lời khuyên tích cực và có lợi về lâu dài. Một năm tuyệt vời cho chuyện tình cảm.

Hạng 10: Ngọ (1942, 1954, 1966, 1978, 1990 và 2002)

Số may mắn: 5, 6

Tháng may mắn: 4, 5, 6, 8, 9, 10, 1-2027

Tháng xấu: 2, 7, 11, 12

Chịu nhiều áp lực, tuổi Ngọ năm 2026 không nên hành động một mình mà cần sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Hãy lập chiến lược và kiềm chế bản năng, đồng thời tập trung vào những điều quan trọng và dựa vào những người bạn và người thân tin cậy luôn luôn ủng hộ bạn.

Hạng 11: Dần (1950, 1962, 1974, 1986, 1998 và 2010)

Số may mắn: 1, 2, 9 

Tháng tốt: 2, 3, 4, 5, 7 

Tháng xấu: 6, 8, 10, 11

Năm 2026 là năm đầy biến động đối với người tuổi Dần. Do đó, bạn cần tin tưởng vào bản thân, tin vào trực giác, biết khi nào cần tiến khi nào cần lùi. Nếu giữ vững sự tập trung, bạn sẽ gặt hái được một số kết quả tích cực, đặc biệt may mắn trong tình yêu và hôn nhân. Mọi chuyện có thể chuyển biến tốt hơn trong nửa cuối năm.

Hạng 12: Tí (1948, 1960, 1972, 1984, 1996 và 2008)

Số may mắn: 5, 6 

Tháng tốt: 2, 5, 6, 7, 9, 11 

Tháng xấu: 3, 4, 10.  

Một năm của chuyển động và phát triển cá nhân, khi bạn sẽ có những bài học quan trọng. Giao tiếp sẽ đóng vai trò rất lớn trong năm nay, vì vậy hãy cẩn trọng. Bạn có thể cảm thấy vận may giảm sút với nhiều thử thách, khiến bạn thấy lạc lõng và đôi khi bị hiểu lầm. Hãy cẩn thận khi lái xe và chơi các môn thể thao mạo hiểm để tránh chấn thương. 

Tin tốt là bạn có một sao siêu may mắn trong biểu đồ chiêm tinh, sẽ hỗ trợ bạn trong những thời điểm khó khăn. Khó khăn làm bạn mạnh mẽ hơn, vì vậy hãy giữ thái độ tích cực.

Năm "song hỏa"

Năm Bính Ngọc ứng với Thiên can là Bính và Địa chi là Ngọ. Trong đó, Bính thuộc hành Hỏa, cụ thể là Dương hỏa. Trong cách hình dung cổ xưa, Dương hỏa giống như mặt trời giữa trưa, rực rỡ, mạnh mẽ, lan tỏa ánh sáng và nhiệt lượng lớn.

Về Địa chi, Ngọ cũng thuộc hành Hỏa, tượng trưng cho thời khắc chính Ngọ, khi mặt trời ở vị trí cao nhất và sức nóng đạt đỉnh trong ngày.

Tin liên quan

Ngộ nghĩnh chú ngựa lùn nhất thế giới

Ngộ nghĩnh chú ngựa lùn nhất thế giới

(NLĐO) - Chú ngựa tên Pumuckel được sách Kỷ lục Guinness thế giới chứng nhận là con ngựa lùn nhất thế giới, hiện vẫn còn sống.

TPHCM khai mạc Đường sách Tết với quy mô chưa từng có

(NLĐO) - Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 khai mạc có quy mô hơn 13.600 m² với hơn 80 hoạt động, lan tỏa văn hóa đọc đầu xuân.

Sắc xuân rạng rỡ trong những hội chợ Tết Việt nơi xứ người

(NLĐO) – Hội chợ Tết Bính Ngọ 2026 tại các nước náo nhiệt với những tà áo dài, văn nghệ sôi động, góp phần gìn giữ hồn Việt cùng tình đồng hương nơi quê người.

12 con giáp may mắn năm mới bính ngọ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo