Con giáp nào may mắn nhất năm "song hỏa" Bính Ngọ?

Theo South China Morning Post, năm “song hỏa” Bính Ngọ 2026 đòi hỏi mọi người hành động nhưng hành động thiếu tỉnh táo sẽ dẫn tới hỗn loạn. Yếu tố tài lộc mạnh nhất là Hỏa, vì vậy các ngành liên quan đến Thủy, Mộc và Hỏa sẽ phát triển mạnh, trong khi các ngành liên quan đến Thổ và Kim có thể gặp khó khăn.

Ví dụ, những ngành nghiêng về Hỏa gồm điện lực, điện tử, trang sức, Internet, làm đẹp, quảng cáo, thiết kế nội thất, nấu ăn, nhà hàng, diễn thuyết trước công chúng. Còn những ngành nghiêng về Kim gồm y tế, nghệ thuật và văn hóa, cửa hàng hoa, sinh học, triết học, giáo dục, dịch vụ xã hội, nhà sách, in ấn và nông nghiệp.

Vậy con giáp nào may mắn nhất năm Bính Ngọ 2026?

Năm “song hỏa” Bính Ngọ 2026 đòi hỏi hành động nhưng hành động thiếu tỉnh táo sẽ dẫn tới hỗn loạn. Ảnh: Shutterstock

Hạng 1: Sửu (1949, 1961, 1973, 1985, 1997 và 2009)

Số may mắn: 7, 8, 9

Tháng tốt: 3, 4, 5, 7

Tháng xấu: 6, 8, 10

Bạn có thể phải tự thân vận động trong suốt cả năm. Bạn sẽ gặt hái được thành quả từ nỗ lực trong quá khứ và thăng tiến trong sự nghiệp nếu tập trung phát triển cá nhân trong năm 2026.

Bạn sở hữu sức hút khó cưỡng, khiến người khác lắng nghe bạn, cùng với sự hỗ trợ từ một số sao tốt xuất hiện trong biểu đồ chiêm tinh. Tuy nhiên, hãy thận trọng vì năm 2026 cũng có những sao không may mắn, báo hiệu thách thức.

Hạng 2: Mão (1951, 1963, 1975, 1987, 1999 và 2011)

Số may mắn: 5, 6, 9

Tháng tốt: 2, 5, 6, 7, 9

Tháng xấu: 3, 10

Tuổi Mão sẽ có một năm tràn đầy may mắn, với hạnh phúc, các mối quan hệ ý nghĩa và phát triển cá nhân nhờ nhiều sao tốt. Sự nghiệp và tài chính phát triển mạnh mẽ, còn các mối quan hệ nở rộ. Tuy nhiên, tránh hành động bất đồng dẫn đến tranh chấp, đồng thời tỉnh táo khi ký kết thỏa thuận và giao tiếp cẩn trọng.

Hạng 3: Dậu (1945, 1957, 1969, 1981, 1993 và 2005)

Số may mắn: 5, 6

Tháng tốt: 2, 3, 5, 6, 8, 1-2027

Tháng xấu: 7, 9, 10

Một năm chuyển biến tích cực, với những cơ hội có thể đưa bạn lên đỉnh cao và mở ra những cánh cửa không tưởng. Tuy nhiên, hãy tránh xa năng lượng tiêu cực, bởi năng lượng xuống thấp có thể dẫn tới cự cãi, tranh chấp pháp lý hoặc trở ngại bất ngờ.

Hãy đối mặt với thử thách bằng trí tuệ và lòng dũng cảm. Bạn sẽ được lợi khi hợp tác với những người có chung tầm nhìn và đam mê.

Hạng 4: Mùi (1943, 1955, 1967, 1979, 1991 và 2003)

Số may mắn: 1, 2, 9

Tháng tốt: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1-2027

Tháng xấu: 2, 9, 11

Tinh thần mạnh mẽ giúp những người tuổi Mùi khả năng phục hồi và định hướng cuộc sống theo ý mình. Vận may của bạn đang lên, hứa hẹn một năm bùng nổ. Các mối quan hệ cá nhân suôn sẻ là thời điểm lý tưởng mở rộng sự nghiệp hoặc đầu tư chiến lược.

Tuy nhiên, năm nay cũng tiềm ẩn rủi ro tài chính và biến động cảm xúc. Hãy giữ bình tĩnh trước thách thức, tránh quyết định bốc đồng và lập kế hoạch tài chính thận trọng.

Người tuổi Sửu được đánh giá may mắn nhất năm Bính Ngọ. Ảnh: SCMP

Hạng 5: Hợi (1947, 1959, 1971, 1983, 1995 và 2007)

Số may mắn: 1, 2, 5, 6

Tháng tốt: 2, 3, 4, 5

Tháng xấu: 6, 8, 9, 11, 1-2027

Bạn sẽ gặp may mắn trong năm 2026 nhờ quý nhân. Tuy nhiên, cần cảnh giác trộm cắp và mất mát tài chính. Duy trì thói quen sinh hoạt đều đặn và đi khám nếu cảm thấy không ổn. Cẩn trọng trong giao tiếp. Hãy tích cực mở rộng mạng lưới quan hệ, quyết đoán nắm bắt cơ hội, và thành công sẽ đến.

Hạng 6: Thìn (1940, 1952, 1964, 1976, 1988 và 2000)

Số may mắn: 7, 8

Tháng tốt: 3, 5, 8, 10, 12

Tháng xấu: 2, 4, 7

Một năm đột phá với nhiều người tuổi Thìn, mặc dù có một số biến động ngầm. 2026 vừa là một năm đầy hứng khởi và bùng nổ sáng tạo, song cũng cần khéo léo chèo lái cảm xúc, cẩn thận tai nạn bất ngờ và hiểm lầm không đáng có. Nhờ một sao tốt, bạn có thể kiềm chế khủng hoảng leo thang. Việc bên cạnh những người cùng chí hướng mang đến nhiều cơ hội bất ngờ.

Hạng 7: Thân (1944, 1956, 1968, 1980, 1992 và 2004)

Số may mắn: 5, 6, 7, 8

Tháng tốt: 4, 5, 7, 8, 10, 12

Tháng xấu: 2, 9, 11

Năm 2026 là một năm khá tốt lành nếu người tuổi Thân cẩn trọng trước lừa đảo. Ngoài ra, bạn cũng có nhiều chuyến đi, thậm chí chuyển việc. 2026 là một năm bạn đạt được trí tuệ, thành công và sự sáng tạo. Tuy nhiên, tránh suy nghĩ quá nhiều và cô lập bản thân; hãy duy trì và nuôi dưỡng các mối quan hệ của bạn.

Hạng 8: Tuất (1946, 1958, 1970, 1982, 1994 và 2006)

Số may mắn: 1, 2

Tháng tốt: 2, 3, 5, 10, 11, 1-2027

Tháng xấu: 4, 6, 8, 9

Sinh lực tốt giúp người tuổi Tuất vượt qua căng thẳng do xung đột và bất đồng, nhưng cần chú ý sức khỏe và tai nạn nhỏ. Sự nghiệp có tiến triển, đặc biệt khi đi xa hoặc làm việc liên quan nước ngoài. Tránh bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài, đồng thời suy nghĩ kỹ trước khi hành động, giữ bình tĩnh và tránh quyết định cảm tính.

Hạng 9: Tị (1941, 1953, 1965, 1977, 1989 và 2001)

Số may mắn: 5, 6, 7, 8

Tháng tốt: 3, 5, 7, 8, 9, 12

Tháng xấu: 2, 4, 6, 7, 11, 1-2027

Hãy tin tưởng năm 2026 có kế hoạch và lộ trình riêng dành cho bạn và hãy đặt niềm tin vào chính mình. Bạn có vận may đầu tư, thu hút những lời khuyên tích cực và có lợi về lâu dài. Một năm tuyệt vời cho chuyện tình cảm.

Hạng 10: Ngọ (1942, 1954, 1966, 1978, 1990 và 2002)

Số may mắn: 5, 6

Tháng may mắn: 4, 5, 6, 8, 9, 10, 1-2027

Tháng xấu: 2, 7, 11, 12

Chịu nhiều áp lực, tuổi Ngọ năm 2026 không nên hành động một mình mà cần sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Hãy lập chiến lược và kiềm chế bản năng, đồng thời tập trung vào những điều quan trọng và dựa vào những người bạn và người thân tin cậy luôn luôn ủng hộ bạn.

Hạng 11: Dần (1950, 1962, 1974, 1986, 1998 và 2010)

Số may mắn: 1, 2, 9

Tháng tốt: 2, 3, 4, 5, 7

Tháng xấu: 6, 8, 10, 11

Năm 2026 là năm đầy biến động đối với người tuổi Dần. Do đó, bạn cần tin tưởng vào bản thân, tin vào trực giác, biết khi nào cần tiến khi nào cần lùi. Nếu giữ vững sự tập trung, bạn sẽ gặt hái được một số kết quả tích cực, đặc biệt may mắn trong tình yêu và hôn nhân. Mọi chuyện có thể chuyển biến tốt hơn trong nửa cuối năm.

Hạng 12: Tí (1948, 1960, 1972, 1984, 1996 và 2008)

Số may mắn: 5, 6

Tháng tốt: 2, 5, 6, 7, 9, 11

Tháng xấu: 3, 4, 10.

Một năm của chuyển động và phát triển cá nhân, khi bạn sẽ có những bài học quan trọng. Giao tiếp sẽ đóng vai trò rất lớn trong năm nay, vì vậy hãy cẩn trọng. Bạn có thể cảm thấy vận may giảm sút với nhiều thử thách, khiến bạn thấy lạc lõng và đôi khi bị hiểu lầm. Hãy cẩn thận khi lái xe và chơi các môn thể thao mạo hiểm để tránh chấn thương.

Tin tốt là bạn có một sao siêu may mắn trong biểu đồ chiêm tinh, sẽ hỗ trợ bạn trong những thời điểm khó khăn. Khó khăn làm bạn mạnh mẽ hơn, vì vậy hãy giữ thái độ tích cực.