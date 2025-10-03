HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Cận cảnh ngập, người dân đi lại chật vật trong trận mưa ngày 3-10

Ái My - Anh Vũ

(NLĐO) - Các tuyến đường bị ngập vốn là "rốn ngập" ở TP HCM nay tiếp tục gây khó khăn cho người đi đường.

Trưa chiều 3-10, mưa bất ngờ đổ xuống nhiều xã, phường ở TP HCM gây ngập ở các đường thuộc quận 12, Gò Vấp,...

Cận cảnh ngập, người dân đi lại chật vật trong trận mưa ngày 3-10- Ảnh 1.

Mưa ngập trên đường Nguyễn Văn Quá.

Theo ghi nhận ở một số tuyến đường như Nguyễn Văn Quá; Phan Văn Hớn; Song Hành,... phường Đông Hưng Thuận (thuộc quận 12 cũ); đường Phạm Văn Chiêu, Lê Văn Thọ (thuộc quận Gò Vấp cũ) ngập sâu, có đoạn đến nửa mét.

Các tuyến đường bị ngập vốn là "rốn ngập", nay tiếp tục gây khó khăn cho người đi đường.

Những ngày qua, tại TP HCM cũng xảy ra mưa diện rộng, liên tục nhiều ngày.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nguyên nhân gây mưa là do dải hội tụ nhiệt đới có trục qua giữa biển Đông nối với cơn bão Matmo ở phía Đông Philippines.

Dự báo thời tiết chủ đạo ở TP HCM và Nam Bộ những ngày tới mây thay đổi, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.

Cận cảnh ngập, người dân đi lại chật vật trong trận mưa ngày 3-10- Ảnh 2.

Chỉ sau 30 phút, nước lênh láng mặt đường.

Cận cảnh ngập, người dân đi lại chật vật trong trận mưa ngày 3-10- Ảnh 3.
Cận cảnh ngập, người dân đi lại chật vật trong trận mưa ngày 3-10- Ảnh 4.
Cận cảnh ngập, người dân đi lại chật vật trong trận mưa ngày 3-10- Ảnh 5.

Nước ngập đến nửa bánh xe.

Cận cảnh ngập, người dân đi lại chật vật trong trận mưa ngày 3-10- Ảnh 6.

Đoạn ngập kéo dài đến hơn 100 m.

Cận cảnh ngập, người dân đi lại chật vật trong trận mưa ngày 3-10- Ảnh 7.
Cận cảnh ngập, người dân đi lại chật vật trong trận mưa ngày 3-10- Ảnh 8.
Cận cảnh ngập, người dân đi lại chật vật trong trận mưa ngày 3-10- Ảnh 9.
Cận cảnh ngập, người dân đi lại chật vật trong trận mưa ngày 3-10- Ảnh 10.

Những ngày tới, TP HCM tiếp tục có mưa vào chiều tối.


Tin liên quan

4 phường nào ở TP HCM nằm "top" vi phạm giao thông?

4 phường nào ở TP HCM nằm "top" vi phạm giao thông?

(NLĐO) - 10 xã, phường có số người vi phạm giao thông nhiều nhất thì TP HCM có đến 4 phường.

CSGT TP HCM sẵn sàng hỗ trợ người dân qua các đoạn ngập trong mưa lớn

(NLĐO) - CSGT có mặt 24/24, triển khai lực lượng tại các điểm ngập sâu, ùn tắc để hướng dẫn, phân luồng giao thông, đảm bảo các phương tiện di chuyển an toàn

Khắc phục ngập, lún bằng các giải pháp đồng bộ

Trước thực trạng ngập, lún ở TP HCM, các chuyên gia đã chỉ ra những nguyên nhân cốt lõi và đề xuất nhiều giải pháp đồng bộ từ quy hoạch, kỹ thuật đến chính sách

mưa lớn mưa ngập Ngập TP HCM
