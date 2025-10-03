Cận cảnh ngập, người dân đi lại chật vật trong trận mưa ngày 3-10

Trưa chiều 3-10, mưa bất ngờ đổ xuống nhiều xã, phường ở TP HCM gây ngập ở các đường thuộc quận 12, Gò Vấp,...

Mưa ngập trên đường Nguyễn Văn Quá.

Theo ghi nhận ở một số tuyến đường như Nguyễn Văn Quá; Phan Văn Hớn; Song Hành,... phường Đông Hưng Thuận (thuộc quận 12 cũ); đường Phạm Văn Chiêu, Lê Văn Thọ (thuộc quận Gò Vấp cũ) ngập sâu, có đoạn đến nửa mét.

Các tuyến đường bị ngập vốn là "rốn ngập", nay tiếp tục gây khó khăn cho người đi đường.

Những ngày qua, tại TP HCM cũng xảy ra mưa diện rộng, liên tục nhiều ngày.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nguyên nhân gây mưa là do dải hội tụ nhiệt đới có trục qua giữa biển Đông nối với cơn bão Matmo ở phía Đông Philippines.

Dự báo thời tiết chủ đạo ở TP HCM và Nam Bộ những ngày tới mây thay đổi, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.

Chỉ sau 30 phút, nước lênh láng mặt đường.

Nước ngập đến nửa bánh xe.

Đoạn ngập kéo dài đến hơn 100 m.

Những ngày tới, TP HCM tiếp tục có mưa vào chiều tối.



