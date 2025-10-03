4 phường nào ở TP HCM nằm "top" vi phạm giao thông?

Mới đây, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết từ cơ sở phân tích dữ liệu lưu trữ tại đơn vị (từ 1-7 đến 1-9) cho thấy 10 xã, phường có số người vi phạm trật tự an toàn giao thông nhiều nhất cả nước.

Lực lượng CSGT TP HCM xử lý một trường hợp vi phạm giao thông.

Trong đó TP HCM có 4 phường bị nêu tên, gồm: phường Chánh Hưng với 1.467 trường hợp vi phạm; phường Bình Đông với 1.466 trường hợp vi phạm; phường Phú Định với 1.437 trường hợp vi phạm; phường Bình Hưng Hoà với 1.428 trường hợp vi phạm.

4 phường trên có dân số khá đông, thuộc top đầu TP HCM, chủ yếu nằm ở địa bàn quận 8 cũ.

Cụ thể, phường Chánh Hưng hiện do Đội CSGT Chợ Lớn (thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM - PC08) đảm trách. Tuy nhiên, Đội CSGT Chợ Lớn mới tiếp nhận địa bàn này từ ngày 2-10, trước đây khu vực này thuộc Trạm CSGT Đa Phước (thuộc PC08) quản lý.

Từ ngày 1-7, phường Chánh Hưng được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số các phường Rạch Ông, phường Hưng Phú, phường 4 và một phần phường 5 (quận 8 trước đây). Hiện có diện tích tự nhiên 4,61 km2, dân số khoảng 218.492 người.

Cũng giống phường Chánh Hưng, phường Phú Định do Đội CSGT Chợ Lớn đảm trách, nhưng cũng chỉ tiếp nhận từ ngày 2-10. Trước đây do Trạm CSGT Đa Phước quản lý.

Từ ngày 1-7, phường Phú Định được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của phường Xóm Củi, phường 14, 15 và một phần phường 16 (quận 8 trước đây). Hiện có diện tích 5,85 km2, quy mô dân số khoảng 150.389 người.

Còn phường Bình Đông hiện do Đội CSGT Đa Phước đảm trách.

Từ ngày 1-7, phường Bình Đông được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của phường 6, phường 7, một phần phường 5 (quận 8 trước đây) và một phần xã An Phú Tây (huyện Bình Chánh trước đây). Hiện có diện tích 8,93 km2, dân số hơn 156.000 người.

Phường Bình Hưng Hoà hiện do Đội CSGT Phú Lâm (thuộc PC08) đảm trách.

Từ ngày 1-7, phường Bình Hưng Hoà được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của phường Bình Hưng Hòa và một phần phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân trước đây) và một phần phường Sơn Kỳ (quận Tân Phú trước đây). Hiện có diện tích là 8,47km2 và dân số khoảng 187.000 người.