Cận cảnh nhan sắc tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế

Emma Mary Tiglao là người đẹp thứ hai của Philippines thắng vương miện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Trước cô, người đẹp đồng hương Christine Juliane Opiaza được bổ nhiệm từ Á hậu 1 thành hoa hậu sau khi mỹ nhân Ấn Độ Rachel Gupta bỏ vương miện vì bất đồng với Ban Tổ chức. Chung kết cuộc thi diễn ra tại Bangkok-Thái Lan.

Emma Mary Tiglao nhận vương miện

Cô và đồng hương của mình

Emma Mary Tiglao sở hữu sắc vóc đẹp và cả vẻ đẹp trí tuệ

Chiến thắng của Emma Mary Tiglao, 30 tuổi, được sự công nhận của đa số khán giả. Cô là một trong những ứng viên nặng ký của cuộc thi năm nay và thuyết phục bởi sắc vóc lẫn trí tuệ.

Trong phần thi ứng xử, cô nhận câu hỏi về vấn nạn lừa đảo trực tuyến, buôn người. Emma Mary Tiglao nói: "Tôi mong muốn nâng cao nhận thức và giáo dục cộng đồng để mọi người tránh bị lừa đảo. Chính phủ cũng cần hỗ trợ để cải thiện hệ thống tư pháp, buộc những kẻ lừa đảo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi tin rằng một ngày không xa chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng thế giới hòa bình, nơi không ai dùng lừa đảo để sinh tồn".

Emmy Mary Tiglao hiện là một người mẫu, diễn viên, nhà báo, MC nổi tiếng. Cô có thế mạnh về thuyết trình, phong thái tự tin, cuốn hút.

Người đẹp này có kinh nghiệm dày dạn trên đấu trường nhan sắc, đã từng nhiều lần tranh tài.

