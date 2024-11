Cận cảnh nổ mìn phá khối đá "uy hiếp" đường nối sân bay Cam Ranh

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, trên đường đèo Cù Hin - từ TP Nha Trang đi sân bay Cam Ranh - có khối đá lớn trên cao cách mặt đường khoảng 30 m đã bị nước xói mòn một phần chân, có nguy cơ sạt lở, đổ xuống trong mùa mưa bão.

Nhiều tài xế đưa đón khách di chuyển từ TP Nha Trang - Sân bay Cam Ranh phản ánh về nguy cơ này khi mùa mưa bão sắp đến. UBND TP Nha Trang đã có báo cáo gửi các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa về việc phát hiện 3 khối đá trên khu vực đồi núi đèo Cù Hin, thuộc thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, có nguy cơ sạt lở, mất an toàn.

Khối đá nằm phía trên đường đèo Cù Hin nối Nha Trang - Sân bay Cam Ranh

Đơn vị thi công khảo sát khối đá

Đơn vị thi công tiến hành khoan mìn vào tảng đá

Chiều 8-11, ông Nghiêm Xuân Thành, tân Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, trực tiếp chỉ đạo xử lý hiểm họa sạt lở, đá rơi tại đường đèo Cù Hìn.

Để xử lý tình trạng nguy hiểm do khối đá hàng chục tấn nằm trên lớp đất mỏng ở độ cao 30 mét, UBND thành phố Nha Trang cùng đơn vị chức năng thực hiện nhiều phương án, trong đó phương án nổ mìn là tối ưu nhất.

UBND TP Nha Trang đã phối hợp với Sở Công Thương hoàn tất thủ tục pháp lý, cho phép sử dụng vật liệu nổ để ngăn chặn nguy cơ sạt lở, bảo đảm an ninh, an toàn cho khu vực. Khối đá lớn nằm trên nền đất mỏng, dễ bị tác động bởi mưa lớn kéo dài, đe dọa an toàn giao thông và trật tự xã hội.

Chân dưới của khối đá

Theo đơn vị thi công khối đá đủ độ an toàn để thực hiện phương pháp khoan mìn nổ

Từ 8 giờ sáng, đội ngũ kỹ thuật đã khảo sát thực địa và phát hiện phần đá này cắm sâu vào khối đá lớn. Để đảm bảo an toàn và hạn chế tác động môi trường, đội quyết định sử dụng kỹ thuật khoan và nổ mìn với lượng thuốc nổ kiểm soát chặt chẽ.

Ông Trần Minh Chiến, Chủ tịch UBND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết tuyến đường Cam Ranh - Nha Trang có mật độ giao thông rất cao, cần thực hiện phá vỡ khối đá để người dân yên tâm.

Ông Quách Tăng Bình, Phó giám đốc Công ty hóa chất mỏ Nam Trang Bộ - đơn vị thực hiện các bước nổ mìn, cho biết qua khảo sát khối đá hàng chục tấn này ăn sâu vào trong vách đá do đó phương pháp nổ mìn bằng cách khoan nhồi thuốc nổ là phù hợp.

Đơn vị đã khoan 13 lỗ vào khối đá với khoảng 20kg chất nổ và cho nổ một lần. Khối đã sẽ bị phá vỡ hoàn toàn thành các mảnh nhỏ.

Đến 17 giờ 15 phút, sau khi phát lệnh, khối đá bị mìn nổ tung, giải phóng sự "uy hiếp" thành công theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn và tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, các đơn vị thi công nhanh chóng tổ chức thu dọn đất đá, đảm bảo lưu thông an toàn cho các phương tiện trên đèo Cù Hin.

Khối đá lớn bị mìn nổ vụn trước vào sau vụ nổ

Clip cận cảnh nổ mìn phá khối đá "uy hiếp" đường nối sân bay Cam Ranh