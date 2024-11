Tân Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa chỉ đạo nóng xử lý hiểm họa đá rơi

Trên đường đèo Cù Hin - từ TP Nha Trang đi sân bay Cam Ranh - có khối đá lớn cách mặt đường khoảng 30 m đã bị nước xói mòn một phần chân, có nguy cơ sạt lở, đổ xuống trong mùa mưa bão.

Nhiều tài xế đưa đón khách di chuyển từ TP Nha Trang - Sân bay Cam Ranh phản ánh về nguy cơ này khi mùa mưa bão sắp đến. UBND TP Nha Trang đã có báo cáo gửi các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa về việc phát hiện 3 khối đá trên khu vực đồi núi đèo Cù Hin, thuộc thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, có nguy cơ sạt lở, mất an toàn.

Theo công điện của Chính phủ, Khánh Hòa là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng trực tiếp từ bão số 7 - Yinxing. Nhiều ngày qua, Khánh Hòa đã có mưa to đến rất to, do đó nguy cơ sạt lở rất cao.

Khối đá lớn nằm trên một lớp đất có độ dày khoảng 60cm đã bị nước xói mòn một phần chân.

Có mặt tại hiện trường kiểm tra khối đá lớn có nguy cơ sạt lở ở đèo Cù Hin, ông Nghiêm Xuân Thành đánh giá khối đá nặng khoảng chục tấn nằm sát đường như vậy có nguy cơ lăn và rơi xuống bất kỳ lúc nào trong mùa mưa, nhất là khi bão Yinxing đang tiến vào. Điều này gây nguy hiểm cho tính mạng người dân cũng như phương tiện giao thông qua địa bàn này, đồng thời có thể gây ra cản trở, ách tắc giao thông.

Ông Nghiêm Xuân Thành, tân Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, kiểm tra khối đá lớn có nguy cơ sạt lở

Ông Nghiêm Xuân Thành (thứ 2 từ trái quá) yêu cầu: "Trong vòng 24 giờ tới mà không di dời khối đá này thì các đồng chí chịu trách nhiệm với tôi và tôi chịu trách nhiệm trước người dân"

Cơ quan chức năng huy động phương tiện xử lý khối đã trên đèo Cù Hin

"Tôi đề nghị ngành điện lực và viễn thông có phương án từ giờ đến tối phải di dời ngay các trụ điện và hệ thống lưới điện để đảm bảo mặt bằng cho các thiết bị vào thi công. Giao UBND TP Nha Trang phối hợp Sở Giao thông vận tải và đơn vị liên quan di dời khối đá một cách an toàn. Trong quá trình di dời, tôi đề nghị túc trực để phân luồng giao thông đảm bảo an toàn. Tinh thần là trong vòng 24 giờ tới sẽ hoàn thành" - ông Thành yêu cầu.

Clip: Tân Bí thư Khánh Hòa chỉ đạo nóng xử lý hiểm họa đá rơi trên đèo Cù Hin

Trước đó, ngày 2-11, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương - đã trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Nghiêm Xuân Thành- Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.