Thời sự Chính trị

Cận cảnh Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản

Dương Ngọc. Ảnh: Hữu Hưng

(NLĐO)- Sáng 2-5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì Lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến 3-5 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Hữu Hưng

Tham dự Lễ đón có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn; Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong; Trợ lý Thủ tướng Chính phủ Trần Anh Tuấn.

Đông đảo các thanh thiếu niên, thiếu nhi Thủ đô vẫy cờ hai nước chào đón Thủ tướng Takaichi Sanae và Đoàn cấp cao Nhật Bản.

Chuyến thăm đánh dấu việc Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong khu vực mà Thủ tướng Takaichi Sanae đi thăm sau khi được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản tháng 2-2026 vừa qua, cho thấy sự coi trọng của Nhật Bản đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản khi cả hai nước đang cùng bước vào giai đoạn phát triển mới.

Trong không khí thân tình, hữu nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Takaichi Sanae dẫn đầu Đoàn cấp cao Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam. Đại diện thiếu nhi Thủ đô tiến tới trao tặng Thủ tướng Takaichi Sanae bó hoa tươi thắm.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Takaichi Sanae bước lên bục danh dự tại sảnh chính Trụ sở Chính phủ. Sau khi nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Takaichi Sanae bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự Lễ đón.

Trải qua hơn 50 năm vun đắp và xây dựng, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản không ngừng được củng cố và phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực, trở thành một điểm sáng trong việc triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Việc hai bên nâng cấp quan hệ thành "Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới" vào tháng 11-2023 đã phản ánh mức độ tin cậy chính trị cao và sự chín muồi của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, mở ra thời kỳ hợp tác phát triển mới thực chất và hiệu quả hơn nữa trên mọi lĩnh vực, đáp ứng mong muốn, nhu cầu và lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng tại khu vực và trên thế giới.

Kim ngạch thương mại song phương luôn tăng trưởng ổn định, cân bằng, đạt khoảng 52 tỉ USD năm 2025, tăng 11% so với năm 2024. Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đã vượt hơn 680.000 người.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Takaichi Sanae, hai bên sẽ tập trung trao đổi về những lĩnh vực phù hợp với ưu tiên và phát triển thế mạnh bổ sung cho nhau của cả Việt Nam và Nhật Bản trên những lĩnh vực thiết yếu hiện nay, trước hết là kinh tế, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo đảm chuỗi an ninh năng lượng, lương thực, hợp tác sản xuất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi xanh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, du lịch, hợp tác địa phương, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân cũng như phối hợp chặt chẽ hơn trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Sau Lễ đón, hai Thủ tướng đã có cuộc gặp hẹp và dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới; cũng như chứng kiến Lễ ký kết, trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản.

Hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận tại lễ đón:

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến Hà Nội, bắt đầu thăm Việt Nam

(NLĐO)- Chiều tối 1-5, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam đến 3-5, theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sắp thăm Việt Nam

(NLĐO)- Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 3-5 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

(NLĐO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn tăng cường phối hợp trong các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có việc đảm bảo an ninh năng lượng.

