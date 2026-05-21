Cận cảnh vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm trước ngày phân luồng

Chiều tối 21-5, ghi nhận tại khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Tân Định, TPHCM), lượng phương tiện đổ dồn về khu vực này ngày càng đông khi bước vào giờ tan tầm. Đây được xem là một trong những nút giao có mật độ xe cộ lớn bậc nhất khu vực trung tâm thành phố, đặc biệt vào cuối tuần.

Khu vực vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm - Điện Biên Phủ chen chúc xe cộ

Từ hướng đường Điện Biên Phủ về ngã tư Hàng Xanh, dòng xe nối dài, chen chúc di chuyển. Tại khu vực vòng xoay, các luồng phương tiện đan xen khiến giao thông nhiều thời điểm trở nên hỗn loạn. Lực lượng chức năng liên tục túc trực để điều tiết, phân luồng giao thông.

Chị Nguyễn Thị Kim Mai (29 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh) cho biết khu vực này thường xuyên xảy ra ùn ứ, nhất là vào giờ cao điểm chiều tối.

"Đặc biệt vào giờ tan tầm mỗi thứ sáu, lượng xe đông nghẹt không chỉ quanh vòng xoay mà còn kéo dài ra các tuyến Hoàng Sa, Trường Sa khiến giao thông khu vực càng thêm hỗn loạn", chị Mai chia sẻ.

Trước tình trạng áp lực giao thông ngày càng lớn, Sở Xây dựng TPHCM vừa thông báo sẽ thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông tại vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm nhằm giảm xung đột giao thông và hạn chế ùn tắc tại cửa ngõ cầu Điện Biên Phủ.

Theo phương án được thống nhất, vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ được giữ nguyên hiện trạng nhưng không còn tổ chức lưu thông theo dạng vòng xuyến như hiện nay.

Hiện trạng vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm chuẩn bị tổ chức lại giao thông - CLIP: NGỌC QUÝ - CHÍ NGUYÊN

Cụ thể, ngành chức năng sẽ lắp đặt dải phân cách nối từ dải phân cách tim đường Điện Biên Phủ đến vòng xoay phía đường Đinh Tiên Hoàng nhằm ngăn dòng xe đi theo vòng xuyến từ cầu Điện Biên Phủ rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Đồng thời, một dải phân cách khác sẽ được bố trí từ cầu Điện Biên Phủ đến vòng xoay để tạo làn riêng cho dòng xe từ đường Điện Biên Phủ rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Theo phương án tổ chức mới, các phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm khi đến vòng xoay bắt buộc phải rẽ phải để đi lên cầu Điện Biên Phủ hoặc lưu thông vào đường bên hông cầu. Xe sẽ không được đi vào nhánh đường dành cho dòng xe rẽ trái từ Điện Biên Phủ vào Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Ngoài ra, khu vực này sẽ được lắp đặt thêm hai trụ đèn tín hiệu giao thông sử dụng vật tư thu hồi và vận hành theo chương trình hai pha. Trong đó, pha một dành cho hướng xe từ cầu Điện Biên Phủ rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm; pha hai dành cho dòng xe đi thẳng trên đường Điện Biên Phủ hướng về cầu Điện Biên Phủ.

Thời gian thí điểm phương án điều chỉnh giao thông dự kiến kéo dài từ ngày 23-5 đến 23-6-2026.

Trước đó, từ năm 2023 đã xuất hiện nhiều đề xuất nghiên cứu tháo dỡ vòng xoay Điện Biên Phủ để thay bằng hệ thống đèn tín hiệu và tổ chức lại luồng giao thông. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng việc bỏ hoàn toàn vòng xoay có thể làm phát sinh thêm xung đột giao cắt nếu không tính toán đồng bộ toàn khu vực.

Cận cảnh xe cộ vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm trước ngày phân luồng:

Các biển báo đã được lắp đặt thông tin cho người dân các hướng lưu thông sau khi tổ chức phân làn

Vòng xoay Điện Biên Phủ sẽ được lắp đặt dải phân cách nối từ dải phân cách tim đường Điện Biên Phủ đến vòng xoay phía đường Đinh Tiên Hoàng

Xe từ đường Điện Biên Phủ sẽ được bố trí một làn riêng để rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khu vực trên đường Điện Biên Phủ sẽ được lắp đặt đèn tín hiệu giao thông

Lực lượng CSGT túc trực điều tiết giao thông

Nhiều khu vực treo băng rôn thông báo điều chỉnh phân luồng giao thông từ ngày 23-5

Xe cộ lưu thông đông trong khu vực

Xe từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm từ ngày 23-5 bắt buộc rẽ phải về cầu Điện Biên Phủ hoặc đi đường bên hông cầu

Lượng xe cộ dày đặc vào giờ tan tầm trên đường Điện Biên Phủ

