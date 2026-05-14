Lắp dải phân cách, đổi dòng xe ở vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm

Sở Xây dựng TPHCM vừa chấp thuận thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Tân Định, nhằm giảm xung đột giao thông và hạn chế ùn tắc tại khu vực cửa ngõ cầu Điện Biên Phủ.

Khu vực vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm - Điện Biên Phủ sẽ thí điểm lưu thông theo phương án mới từ 23-5

Theo phương án được thống nhất sau cuộc họp với các đơn vị liên quan gồm lực lượng cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương và các trung tâm quản lý giao thông, vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ được giữ nguyên hiện trạng nhưng không còn tổ chức lưu thông theo dạng vòng xuyến như hiện nay.

Cụ thể, ngành chức năng sẽ lắp đặt dải phân cách nối từ dải phân cách tim đường Điện Biên Phủ đến vòng xoay phía đường Đinh Tiên Hoàng để ngăn dòng xe đi theo vòng xuyến từ cầu Điện Biên Phủ rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Đồng thời, một dải phân cách khác sẽ được lắp đặt từ cầu Điện Biên Phủ đến vòng xoay nhằm tạo phần đường riêng cho xe từ đường Điện Biên Phủ rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Theo phương án tổ chức mới, các phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm khi đến vòng xoay bắt buộc phải rẽ phải để đi lên cầu Điện Biên Phủ hoặc lưu thông vào đường bên hông cầu. Xe sẽ không được đi vào nhánh đường dành cho dòng xe rẽ trái từ Điện Biên Phủ vào Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Ngoài ra, tại khu vực này sẽ lắp đặt 2 trụ đèn tín hiệu giao thông sử dụng vật tư thu hồi, vận hành theo chương trình 2 pha.

Trong đó, pha 1 dành cho hướng xe từ cầu Điện Biên Phủ rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm; pha 2 dành cho dòng xe đi thẳng trên đường Điện Biên Phủ hướng về cầu Điện Biên Phủ.

Thời gian thí điểm phương án điều chỉnh giao thông kéo dài từ ngày 23-5 đến 23-6-2026.