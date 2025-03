Căn cứ nào để toà tuyên người mua vé số thắng kiện 2 tỉ đồng?

Ngày 25-3, TAND thị xã Hương Thuỷ, TP Huế đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án "Tranh chấp trả thưởng tiền xổ số kiến thiết" giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1971; trú thôn Liễu Trì, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), bị đơn là Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Huế (Công ty XSKT Huế).

Hội đồng xét xử (HĐXX) chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyệt, buộc Công ty XSKT Huế phải trả số tiền 2 tỉ đồng là tiền trúng thưởng vé số giải đặc biệt đối với tờ vé số 386552 (F) cho bà Nguyệt, đồng thời phải chịu tiền án phí sơ thẩm 72 triệu đồng.

HĐXX khẳng định bà Nguyệt đã thực hiện đúng nghĩa vụ bảo quản tờ vé số, nguyên nhân bị rách là do khách quan.

Theo HĐXX, việc bảo quản tờ vé số trúng giải đặc biệt có dãy số dự thưởng 386552 (F) là trách nhiệm của bà Nguyệt. Tuy nhiên xét thấy việc mua vé số và kẹp vào tờ tiền rồi cất giữ vào túi áo, quần là việc bảo quản thông thường hàng ngày của người mua vé số. Việc bảo quản này đảm bảo tính cẩn thận, an toàn cho bà Nguyệt. Vì vậy nên khi để tờ vé số trong túi, bà Nguyệt đã thực hiện đúng trách nhiệm bảo quản tờ vé số.

Trong quá trình đi làm nông gặp mưa làm ướt tờ vé số cùng xấp tiền trong túi là nguyên nhân khách quan vì bà không biết trước trời mưa để có phương án bảo quản tờ vé số an toàn hơn. Mặt khác người làm chứng là ông Lê Sỹ Y (SN 1960; trưởng thôn Liễu Trì, xã Bình Nguyên) cũng xác nhận trong 2 ngày 13 và 14-10-2024 trên địa bàn xã Bình Nguyên xảy ra mưa lớn kéo dài làm hoa màu hư hỏng.

Căn cứ Điều 31, Thông tư 75 ngày 4-6-2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số; điều 3, Quy chế trả thưởng vé XSKT Huế kèm theo Quyết định số 284/QĐ-XSTTH ngày 22-11-2021 của Công ty XSKT Huế. Do đó, đối chiếu với khoản 2, điều 405 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì Công ty XSKT Huế phải chịu bất lợi về điều khoản này.

Quan điểm của đại diện VKSND thị xã Hương Thuỷ cũng đề nghị HĐXX tuyên bà Nguyệt thắng kiện.

Tức là lý do Công ty XSKT Huế đưa ra trong điều khoản hơp đồng theo mẫu quy định vé số "phải nguyên hình nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xoá" sẽ buộc người mua không được nhận thưởng nếu vé số không còn nguyên hình, nguyên khổ mà không xem xét yếu tố khách quan là không phù hợp với pháp luật dân sự và quy chế trả thưởng công ty ban hành.

Phần rách không ảnh hưởng đến nhận dạng

Tại phiên toà, HĐXX cũng khẳng định: Theo kết luận giám định số 763/GĐ và 765/GĐ ngày 4-11-2024 của Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là Công an TP Huế) thì "không có dấu vết tẩy xóa, sửa chữa dãy số 386552 (F); H83-24; 14-10-24 và dãy số 486552 (F); H83-24; 14-10-24 (tờ vé của bà Nguyệt trúng giải phụ đặc biệt dù rách nhưng vẫn được trả thưởng - PV), và đối chiếu với cuống lưu gửi mẫu so sánh là cắt ra từ một vật".

"Như vậy, tờ vé số 386552 (F) trúng giải đặc biệt không có dấu hiệu tẩy xoá, được cắt ra từ một vật nên đã đủ điều kiện xác thực của tờ vé số, không thuộc đượng nghi ngờ gian lận, tẩy xoá" - HĐXX khẳng định.

HĐXX khẳng định việc tờ vé số 386552 (F) dù bị rách nhưng là tờ vé thật, cắt ra từ một vật, vẫn nhận dạng được nên tuyên bà Nguyệt thắng kiện.

Xét điều kiện lĩnh thưởng còn nguyên hình nguyên khổ, HĐXX thấy rằng tờ vé số bị rách bên phải không còn nguyên hình nguyên khổ nhưng kết luận giám định của công án xác thực vé được cắt ra từ một vật. Như vậy, đối chiếu với cuống lưu tờ vé số thì hình dạng ban đầu tờ vé được cắt ra từ một vật nguyên dạng, vẫn có cơ sở xác định hình dạng ban đầu của tờ vé.

Đồng thời vị trí rách rời của tờ vé số không làm ảnh hưởng đến các yếu tố xác định trúng thưởng của tờ vé 386552 (F) trúng giải đặc biệt. Cụ thể, tuy ở dãy số dự thưởng bị rách ở phần góc bên phải, mất phần chân nhưng nhận dạng tờ vé số này có cơ sở do dãy số phụ vẫn còn nguyên vẹn, nhận dạng rõ ràng với thứ tự các con số là 386552 (F); vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các thông tin như tên đơn vị phát hành là Công ty XSKT Huế, mệnh giá 10.000 đồng, các con số dự thưởng, giá trị trúng thưởng 2 tỉ đồng, ngày mở thưởng 14-10-2024, ký hiệu vé số H83-24, các dấu hiệu chống làm giả, mã hoá, mã QR; các thông tin như cơ cấu giải thưởng, điều kiện lĩnh thưởng theo khoản 2, điều 10 Thông tư 75 Bộ Tài chính….

Diễn biến vụ kiện Ngày 13-10-2024, bà Nguyễn Thị Nguyệt mua 2 tờ vé số truyền thống của Công ty XSKT Huế, gồm một tờ mang số dự thưởng 386552 (F) và một tờ mang số 486552 (F). Trong kỳ quay mở thưởng vào ngày 14-10-2024, tờ vé số 386552 (F) trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng, tờ còn lại trúng giải phụ đặc biệt trị giá 50 triệu đồng. Trong quá trình đi làm đồng gặp mưa nên 2 tờ vé số được bà Ng. bỏ vào trong túi áo bị ướt. Bà Ng. đã sấy khô nhưng tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách xước ở phần đuôi các dãy số trên vé, tờ còn lại bị co rúm. Sau khi có kết luận giám định của Công an TP Huế, Công ty XSKT Huế quyết định chỉ trả thưởng cho tờ vé số trúng giải phụ đặc biệt, từ chối trả thưởng cho vé số trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng vì lý do vé số bị rách rời, không nguyên hình nguyên khổ.

Bà Ng. đã có đơn khởi kiện Công ty XSKT Huế ra TAND thị xã Hương Thủy yêu cầu trả thưởng 2 tỉ đồng tiền trúng vé số. Ngày 2-1, TAND thị xã Hương Thủy đã có thông báo thụ lý vụ án dân sự sơ thẩm "Tranh chấp trả thưởng tiền xổ số kiến thiết".