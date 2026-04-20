Pháp luật Luật sư của bạn

Cần làm gì khi phát hiện tiền nhả ra từ cây ATM?

Luật sư Mai Thanh Bình (Công ty Luật TNHH Mai Thanh Bình)

(NLĐO) - Khi đi rút tiền, phát hiện tiền nhả ra từ cây ATM nhưng không phải của mình người dân cần làm gì? Nếu cố tình lấy tiền sẽ bị xử lý ra sao?

Vừa qua, Công an phường Bắc Cam Ranh (Khánh Hòa) thông báo truy tìm danh tính người đã lấy 128 triệu đồng tại một trụ ATM trên địa bàn.

Clip: Người đàn ông lấy 128 triệu đồng bị bỏ quên tại ATM ở Cam Ranh

Sự việc xảy ra khoảng 18 giờ ngày 1-4 tại cây ATM của một ngân hàng chi nhánh Nam Khánh Hòa, địa chỉ 151 Nguyễn Chí Thanh, phường Bắc Cam Ranh (Khánh Hòa).

Số tiền này do máy trả lại sau giao dịch chưa hoàn tất. Người đàn ông sau đó đã lấy tiền rồi rời đi. Công an đề nghị người liên quan sớm trình diện, người dân cung cấp thông tin; hành vi chiếm giữ tài sản trái phép sẽ bị xử lý nghiêm.

Cần làm gì khi phát hiện tiền nhả ra từ cây ATM? - Ảnh 1.

Công an phường Bắc Cam Ranh (Khánh Hòa) đang tìm người đã cầm 128 triệu đồng từ ATM

Liên quan đến việc cầm tiền không phải của mình nhả ra từ máy ATM không phải của mình, luật quy định ra sao? Người dân cần làm gì nếu phát hiện tiền không phải của mình khi đi rút tiền tại cây ATM?

Giữ nguyên hiện trạng

Theo quy định pháp luật hiện hành, khi phát hiện máy ATM nhả tiền không phải của mình, người dân không được tự ý chiếm giữ hoặc sử dụng số tiền này. Đây vẫn được xác định là tài sản thuộc quyền quản lý hợp pháp của ngân hàng hoặc của chủ tài khoản liên quan.

Người dân cần giữ nguyên hiện trạng, hạn chế rời khỏi khu vực máy ATM (nếu có thể), đồng thời liên hệ ngay với ngân hàng (qua số hotline in trên máy ATM) hoặc cơ quan công an gần nhất để thông báo và phối hợp xử lý. Việc chủ động trình báo, giao nộp lại tài sản là hành vi đúng pháp luật và được ghi nhận, bảo vệ.

Hành vi cố tình lấy tiền có bị xử lý không?

Pháp luật quy định rõ, người nào cố tình chiếm giữ tài sản không thuộc sở hữu của mình có thể bị xem xét là chiếm giữ trái phép tài sản có thể bị xử lý như sau:

Về xử phạt hành chính: Trường hợp giá trị tài sản chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, người vi phạm có thể bị xử phạt theo Điều 15 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, đồng thời buộc hoàn trả lại tài sản đã chiếm giữ.

Về truy cứu trách nhiệm hình sự: Trường hợp số tiền từ 10 triệu đồng trở lên hoặc dưới 10 triệu đồng nhưng thuộc các trường hợp luật định, hành vi có thể bị xử lý về Tội chiếm giữ trái phép tài sản theo Điều 176 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Mức hình phạt có thể là phạt tiền đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm; hoặc chiếm giữ tài sản có trị giá 200 triệu đồng đồng trở lên hoặc bảo vật quốc gia thì bị phạt tù từ 1 đến 5 năm (tùy theo tính chất, mức độ vi phạm).

Vì sao nhiều người vẫn vi phạm và cần lưu ý điều gì?

Thực tế cho thấy, một số người do thiếu hiểu biết pháp luật hoặc tâm lý chủ quan cho rằng "tiền do máy trả ra thì có thể lấy", dẫn đến hành vi vi phạm. Tuy nhiên, cần khẳng định rằng mọi tài sản không thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình đều không được phép chiếm giữ, kể cả trong trường hợp phát sinh từ lỗi kỹ thuật.

Người dân cần nâng cao ý thức pháp luật, ứng xử đúng mực trong các tình huống tương tự. Việc trung thực, chủ động giao nộp lại tài sản không chỉ giúp tránh rủi ro pháp lý mà còn góp phần xây dựng môi trường xã hội văn minh, an toàn.

Người dân cần nâng cao ý thức pháp luật, không chiếm giữ tài sản không thuộc về mình. Việc xử lý đúng quy định không chỉ tránh rủi ro pháp lý mà còn góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

cây ATM ATM lấy tiền từ ATM
