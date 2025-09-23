Lái xe không biển số, chạy ngược chiều, kéo trộm cây ATM ở Thái Lan

Sự việc xảy ra ở khu vực Ban Thum, TP Khon Kaen – Thái Lan.

Cảnh sát vội đến hiện trường khi nhận được tin báo có người cố di chuyển một cây ATM khỏi chi nhánh ngân hàng Siam Commercial ở Ban Thum.

Người đàn ông Hà Lan bị cảnh sát bắt giữ lúc rạng sáng 23-9. Ảnh: THE NATION/ASIA NEWS NETWORK

Khi đến nơi vào khoảng 2 giờ sáng 22-9, họ phát hiện nghi phạm - tên Sijtse Koovlar - đang điều khiển xe bán tải không biển số chạy ngược chiều, kéo theo thân chính của cây ATM vừa bị nhổ khỏi khung.

Thùng ATM bị nghi phạm kéo lê bằng xe bán tải. Ảnh: The Nation

Điều tra ban đầu cho thấy nghi phạm Koovlar đã dùng xe đẩy và xe bán tải để giật cây ATM ra khỏi vị trí rồi định kéo về nhà.

Ông ta thừa nhận hành vi này xuất phát từ khó khăn tài chính.

Trước đó, ông chuyển cho người vợ Thái Lan 10 triệu baht để đầu tư kinh doanh. Nhưng sau khi nghe vợ nói làm ăn thua lỗ, hai người xảy ra mâu thuẫn và nghi phạm ra tay trong tâm trạng bực tức.

Theo báo The Nation, nghi phạm không có dấu hiệu sử dụng ma túy. Vụ việc đã gây chú ý vì tính chất kỳ lạ và liều lĩnh của nó.