Cán mốc 150 tỉ đồng, phim có Hồng Đào, Tuấn Trần "xuất ngoại"

“Mang mẹ đi bỏ" có Hồng Đào thu 150 tỉ đồng, sắp xuất ngoại

Nhà sản xuất phim ngày 15-8 thông tin phim "Mang mẹ đi bỏ" đã cán mốc 150 tỉ đồng doanh thu vào tối 14-8, sau 2 tuần công chiếu.

Phim chạm mốc 150 tỉ đồng

Cảnh trong "Mang mẹ đi bỏ"

Hồng Đào và Tuấn Trần trong phim

Đây cũng là phim Việt đầu tiên trong lịch sử đạt được thành tích này vào tháng 8 - thời điểm vốn được xem là mùa thấp điểm của điện ảnh trong năm khi không có ngày lễ lớn để kéo khán giả ra rạp.

Tiếp nối thành công tại phòng vé Việt, phim sẽ chính thức "xuất ngoại", đến với khán giả quốc tế.

Cụ thể, tác phẩm này ra mắt tại Bắc Mỹ (Mỹ, Canada) từ ngày 28-8, tại Úc - New Zealand từ ngày 11-9. Riêng tại Hàn Quốc, tác phẩm dự kiến phát hành vào nửa cuối năm nay, theo thông tin từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC).

Nhân dịp này, đoàn phim gửi tới khán giả một tập hậu trường đầy xúc cảm, nơi dàn diễn viên và ê-kíp sẻ chia câu chuyện về người mẹ của họ ngoài đời thực.

Hồng Đào, Tuấn Trần, đạo diễn Mo Hong-jin nói về mẹ

Đạo diễn Mo Hong-jin trải lòng: "Thật ra, mẹ tôi mất khi tôi còn rất nhỏ nên tôi chẳng có cơ hội nào cả. Tôi không thể làm gì cho mẹ, cũng không thể tặng mẹ điều gì. Càng lớn, tôi lại càng thấy tiếc, giá mà khi đó mình làm được gì cho mẹ. Tôi tiếc vì thậm chí còn không có cả cơ hội đó. Có lẽ vì thế mà tôi muốn nói hoài về gia đình như vậy".

Một vài cảnh trong phim

Hồng Đào, Tuấn Trần trải lòng về mẹ với các góc nhìn khác nhau

Ở góc nhìn của mình, Tuấn Trần bày tỏ thường không chia sẻ với mẹ nhiều. Anh nghĩ do góc độ về quan điểm khác nhau nên đã tạo khoảng cách giữa hai thế hệ trong gia đình, quan trọng là bên nào sẽ chịu giảm cái tôi xuống. Đôi khi những người con không phải muốn quên ba mẹ của mình nhưng vì công việc và áp lực, nhiều thứ phải lo lắng.

"Bây giờ, gia đình là điều quan trọng nhất đối với tôi. Khi còn ba, tôi từng ước sau này sẽ xây một khu nhà để cả gia đình cùng sống ở đó suốt đời. Khi ba mất, tôi càng muốn ở bên cạnh mẹ nhiều hơn. Nếu tôi là nhân vật Hoan, tôi cũng sẽ quyết liệt hơn" - Tuấn Trần bày tỏ.

"Chúng ta phải thông cảm cho lớp trẻ. Các cháu bây giờ vừa phải tự tìm việc, vừa phải giữ việc, vừa lo cuộc sống riêng và tự lập… tất cả đều là những áp lực không nhỏ. Nếu suốt ngày mình cứ trách "Sao con không gọi cho mẹ?" hay "Mẹ làm thế này vì tương lai của con…" thì tôi nghĩ các cháu sẽ rất khó chịu. Tôi nhìn từ chính tâm lý của mình, với ba mẹ và các con, có thể nhiều người nghĩ tôi là một người mẹ dễ dãi, nhưng nếu thông cảm cho nhau sẽ dễ sống hơn" - Hồng Đào chia sẻ.