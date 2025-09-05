HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Cần nghiêm cấm yêu cầu cá nhân cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 khi không cần thiết

Văn Duẩn

NLĐO) - Cơ quan thẩm tra của Quốc hội đề nghị nghiêm cấm việc yêu cầu công dân cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 khi không thực sự cần thiết

Sáng 5-9, tiếp tục Phiên họp thứ 49, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp (LLTP).

Cần nghiêm cấm yêu cầu cá nhân cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 khi không cần thiết- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp. Ảnh: Lâm Hiển

Tại Điều 41 dự thảo luật, phiếu LLTP gồm phiếu LLTP số 1 và LLTP số 2 được cấp cho cá nhân. Trong đó, phiếu số 2 được cấp theo yêu cầu của cá nhân chỉ để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình. Việc sử dụng phiếu LLTP phải được sự đồng ý của người được cấp, theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Như vậy, so với luật hiện hành, dự luật bổ sung hai nội dung là phiếu LLTP số 2 và nhấn mạnh việc sử dụng phiếu LLTP phải có sự đồng ý của chủ thể và tuân theo quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Trong đó, các thông tin cá nhân quan trọng trong phiếu LLTP cũng không được chia sẻ, phân tích; và cơ quan, tổ chức không có thẩm quyền cũng không được yêu cầu cung cấp nếu không cần thiết.

Cần nghiêm cấm yêu cầu cá nhân cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 khi không cần thiết- Ảnh 2.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Lâm Hiển

Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật do Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày nêu rõ: Về Phiếu LLTP (Điều 41), để khắc phục tình trạng lạm dụng đối với yêu cầu cấp Phiếu LLTP số 1 và Phiếu LLTP số 2, Thường trực Ủy ban đề nghị nghiên cứu, bổ sung vào dự thảo luật quy định mang tính nguyên tắc về các trường hợp được yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Đồng thời, tiếp tục cân nhắc, chỉnh lý quy định về mục đích quản lý LLTP tại khoản 4, Điều 3 của dự thảo luật cho phù hợp với tình hình thực tiễn và chủ trương cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Thường trực Ủy ban cho rằng việc tiếp tục duy trì quy định về cấp Phiếu LLTP số 2 cho cá nhân để họ biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình là cần thiết. Tuy nhiên, để hạn chế việc lạm dụng yêu cầu cấp Phiếu LLTP số 2, đề nghị nghiên cứu, bổ sung vào dự thảo luật quy định nghiêm cấm các cơ quan, tổ chức, đơn vị yêu cầu cá nhân phải cung cấp Phiếu LLTP số 2 khi thực hiện các thủ tục hành chính thông thường hoặc trong các quan hệ dân sự, lao động...

Tránh lạm dụng đối với yêu cầu nộp phiếu lý lịch tư pháp

Đa số ý kiến UBTVQH tán thành việc ban hành dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp; cho rằng, các nội dung cơ bản phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đặt ra về đổi mới tổ chức bộ máy, đổi mới phương pháp quản lý, xây dựng cơ sở dữ liệu từ 2 cấp thành 1 cấp, quy định rõ quyền và nghĩa vụ của các chủ thể. Một số ý kiến đề nghị, cần quy định rõ hơn để khắc phục tình trạng lạm dụng đối với yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Cần nghiêm cấm yêu cầu cá nhân cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 khi không cần thiết- Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng dù dự thảo luật đã sửa đổi theo hướng quy định các cơ quan, tổ chức chỉ có quyền yêu cầu cấp thông tin lý lịch tư pháp, không được yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp. Tuy nhiên, nếu các cơ quan, tổ chức không thực hiện quyền yêu cầu cấp thông tin mà lại chuyển hóa thành yêu cầu cá nhân đương sự phải nộp phiếu lý lịch tư pháp để bổ sung hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, thì tình trạng lạm dụng phiếu này vẫn có thể xảy.

Do đó, đề nghị nghiên cứu bổ sung vào Khoản 3, Điều 7 nội dung quy định rõ ràng hơn về việc các cơ quan, tổ chức không yêu cầu cá nhân phải nộp phiếu lý lịch tư pháp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Đồng thời, cân nhắc kỹ quy định việc sử dụng phiếu lịch tư pháp phải được sự đồng ý của người được cấp phiếu lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại đoạn 2, khoản 1, Điều 41 để ngăn ngừa, hạn chế khả năng lạm dụng yêu cầu người dân phải nộp phiếu lý tư pháp.

Tin liên quan

Sắp xét xử vụ đưa, nhận hối lộ để "cấp nhanh" phiếu lý lịch tư pháp

Sắp xét xử vụ đưa, nhận hối lộ để "cấp nhanh" phiếu lý lịch tư pháp

(NLĐO) - Hàng chục ngàn hồ sơ hợp thức hóa trái quy định đã đổ dồn về Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia thay vì được xử lý tại các sở tư pháp địa phương.

Từ 1-6, người Hà Nội xin cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID không mất phí

(NLĐO)- Từ hôm nay 1-6, người dân Hà Nội thực hiện yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID không mất phí

Khai mạc Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(NLĐO) - Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được tổ chức thành 3 đợt, kéo dài gần 6 ngày, với 32 nội dung chính thức.

nộp phiếu lý lịch tư pháp phiếu lý lịch tư pháp Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp ủy ban thường vụ quốc hội Phiếu lý lịch tư pháp số 2
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo