Thời sự Chính trị

Khai mạc Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Văn Duẩn

(NLĐO) - Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được tổ chức thành 3 đợt, kéo dài gần 6 ngày, với 32 nội dung chính thức.

Sáng 5-9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 49.

Khai mạc Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội- Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Lâm Hiển

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc Phiên họp thứ 49 cùng với thời điểm ngành giáo dục cả nước tiến hành khai giảng năm học mới, sau thành công Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, với khí thế sôi nổi, niềm tin và quyết tâm cao trong các cấp, các ngành và nhân dân.

Quốc hội cũng đã tổ chức cuộc gặp mặt lần đầu tiên của Tổng Bí thư với các thế hệ đại biểu Quốc hội với quy mô gần 2.000 đại biểu tham dự. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là sự kiện lớn của Quốc hội, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, đồng thời hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 - 6-1-2026).

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ phiên họp được tổ chức thành 3 đợt, kéo dài gần 6 ngày, với 32 nội dung chính thức và một số nội dung dự phòng. Đây là phiên họp quan trọng để tập trung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối cùng của Quốc hội Khóa XV, triển khai ngay những nhiệm vụ mới theo quy định của pháp luật, bảo đảm hoàn thành trọn vẹn chương trình công tác của cả nhiệm kỳ.

Xem xét, thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 10

Tại Phiên họp này, UBTVQH sẽ dành phần lớn thời gian cho công tác lập pháp, xem xét 14 dự án luật (trong đó có 7 dự án sửa đổi toàn diện), phạm vi rộng, tác động lớn. Các dự án liên quan trực tiếp đến thể chế kinh tế thị trường, quyền con người, quốc phòng, an ninh, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm thể chế hóa kịp thời những chủ trương, định hướng lớn của Đảng sau các nghị quyết Trung ương mới ban hành.

Do các dự án luật đều sẽ trình Quốc hội thông qua theo quy trình tại 1 kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan trình chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng, bảo đảm cơ sở chính trị, cơ sở khoa học và thực tiễn vững chắc, tuân thủ các quy định về tham vấn chính sách và các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Các cơ quan thẩm tra phát huy tính chủ động, phản biện trách nhiệm với tinh thần xây dựng, nêu rõ những vấn đề cần xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề xuất cụ thể hướng xử lý. Việc thảo luận cần tập trung vào những vấn đề cốt lõi, tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn, để luật ban hành đi vào cuộc sống, tạo động lực phát triển đất nước.

Từ kinh nghiệm tại Kỳ họp thứ 9 về sự phối hợp của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội với các cơ quan chủ trì soạn thảo từ sớm, từ xa, xem công việc là công việc chung đã làm rất hiệu quả, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, tại Kỳ họp thứ 10 cần tiếp tục phát huy những kết quả đã làm được, trong đó có nội dung xem xét, thông qua Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Quy hoạch.

Khai mạc Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội- Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự Phiên họp thứ 49. Ảnh: Lâm Hiển

Thứ hai, cùng với việc xem xét các dự án luật, tại phiên họp, lần đầu tiên UBTVQH trực tiếp quyết định Chương trình lập pháp năm 2026, thay vì trước đây trình Quốc hội quyết định. Việc thay đổi thẩm quyền này nhằm bảo đảm chương trình có tính linh hoạt, bám sát thực tiễn.

UBTVQH cũng xem xét các báo cáo giám sát thường niên, báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát của Quốc hội về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành" và thảo luận các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan tư pháp...

Một nội dung quan trọng của phiên họp là cho ý kiến lần 2 về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV. Dự kiến Kỳ họp tới sẽ xem xét, quyết định gần 70 nội dung lớn, trong đó có nhiều dự án luật sửa đổi toàn diện và các nghị quyết quan trọng nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, cùng chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035…


