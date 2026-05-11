HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Căn nhà "kỳ lạ" gây xôn xao ở Cần Thơ: Chính quyền lên tiếng

CA LINH

(NLĐO) – Căn nhà "kỳ lạ" ở Cần Thơ được thiết kế "siêu mỏng", trông không khác gì một tấm bảng quảng cáo khổng lồ.

Ngày 11-5, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ đã có công văn trả lời Báo Người Lao Động về trường hợp căn nhà "kỳ lạ" ở phường Sóc Trăng mà phóng viên đặt câu hỏi tại buổi họp báo, đài quý I/2026 vừa qua.

CLIP: Ngôi nhà "siêu mỏng" tại phường Sóc Trăng

Theo công văn trả lời của UBND phường Sóc Trăng, công trình được báo chí phản ánh là nhà ở riêng lẻ của hộ bà Trương Thị S. bị ảnh hưởng bởi dự án đường từ cầu chữ Y đến đường Hùng Vương, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Sóc Trăng (cũ) làm quản lý.

Căn nhà cũ của bà S. có tổng diện tích theo hồ sơ đo đạc giải phóng mặt bằng là 134,3 m2. Trong đó, diện tích đất trong phạm vi giải phóng mặt bằng là 85,6 m2, diện tích còn lại ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng là 48,7 m2 (diện tích đo đạc thực tế là 52,2 m2).

Dự án đường từ cầu chữ Y đến đường Hùng Vương là công trình nhằm chỉnh trang hạ tầng đô thị, hoàn thiện hệ thống giao thông, tạo điều kiện kết nối khu vực, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

Trong quá trình triển khai dự án, hộ dân nêu trên có phần đất, nhà ở bị ảnh hưởng bởi công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng.

Theo hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, trường hợp hộ bà S. không thuộc trường hợp được bố trí nền tái định cư theo phương án được phê duyệt. Sau khi thu hồi phần diện tích đất phục vụ dự án, hộ dân còn lại phần diện tích đất tại vị trí cũ.

Chủ căn nhà "kỳ lạ" gây xôn xao ở Cần Thơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Ảnh 1.
Chủ căn nhà "kỳ lạ" gây xôn xao ở Cần Thơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Ảnh 2.

Căn nhà nhìn nghiêng như một bức tường

Do yêu cầu khẩn trương trong công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời nhằm để sớm ổn định cuộc sống do hộ bà không có nơi ở khác, hộ dân có đơn đề nghị được xem xét ổn định chỗ ở trên phần diện tích đất còn lại.

Trên cơ sở đơn đề nghị của hộ dân, các cấp chính quyền trước đây đã ghi nhận nguyện vọng chính đáng của người dân; đồng thời hướng dẫn hộ dân liên hệ cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và thủ tục cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

Việc hộ dân xây dựng, cải tạo, sử dụng công trình trên phần diện tích đất còn lại phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch, mục đích sử dụng đất, chỉ giới xây dựng, hành lang an toàn giao thông, an toàn công trình và các quy định pháp luật có liên quan, các cấp chính quyền trước đây không có chủ trương cho phép xây dựng trái quy định, không thay thế các thủ tục hành chính bắt buộc về đất đai và xây dựng thuộc thẩm quyền của cơ quan có thẩm quyền.

Hiện tại hộ bà S. đã lập và nộp hồ sơ đến UBND phường Sóc Trăng để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định, nhằm bổ sung lại đầy đủ hồ sơ như đã cam kết trước đây với địa phương và hoàn thành các thủ tục để được xem xét cấp phép xây dựng theo đúng quy định. Qua kiểm tra, hồ sơ có đủ điều kiện để xem xét, cấp phép xây dựng.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, mạng xã hội xôn xao trước một căn nhà "kỳ lạ" tại phường Sóc Trăng. Theo đó, căn nhà có dạng hình tam giác hoặc hình chữ V, rộng ở phần đầu và dần hẹp về sau. Nhìn từ góc nghiêng, ngôi nhà được thiết kế "siêu mỏng", trông không khác gì một tấm bảng quảng cáo khổng lồ hay một bức tường đứng độc lập.

Ngôi nhà gồm 1 trệt và 1 lầu, có 5 người sinh sống. Ở tầng trệt, phần rộng nhất của ngôi nhà được làm nhà bếp với đầy đủ tiện nghi và 1 phòng ngủ. Trên lầu gồm 2 phòng và ban công.


Tin liên quan

Ám ảnh nhà siêu mỏng

Ám ảnh nhà siêu mỏng

Trong đơn gửi Báo Người Lao Động, 8 hộ dân ở đường số 26, tổ 32, khu phố 5, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM

Hình ảnh tiệm vàng "siêu mỏng" ở Bình Dương đang bị phong tỏa

(NLĐO) - Hiện trường tiệm vàng đã được phong tỏa, chủ đầu tư, đơn vị thi công và chủ nhà đang phối hợp để khắc phục sự cố này.

"Khai tử" nhà siêu mỏng, siêu méo

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định quan trọng, được kỳ vọng sẽ giải quyết được tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo vốn ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị lâu nay.

Cần Thơ quyền sử dụng đất nhà siêu mỏng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo