Thời sự

CLIP: Căn nhà "kỳ lạ" ở Cần Thơ khiến mạng xã hội bàn tán

Tin-ảnh-clip: Ca Linh

(NLĐO) - Một căn nhà ình tam giác, hẹp dần về phía sau ở TP Cần Thơ đang gây chú ý trên mạng xã hội vì thiết kế "siêu mỏng".

Nhiều ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước một căn nhà "kỳ lạ" tại TP Cần Thơ. Theo đó, căn nhà có dạng hình tam giác hoặc hình chữ V, rộng ở phần đầu và dần hẹp về sau.

CLIP: Ngôi nhà "siêu mỏng" tại Cần Thơ gây chú ý trên mạng xã hội

Nhìn từ góc nghiêng, ngôi nhà được thiết kế "siêu mỏng", trông không khác gì một tấm bảng quảng cáo khổng lồ hay một bức tường đứng độc lập. Cộng đồng mạng còn đùa rằng đây là "không gian ba chiều của Doraemon", cho rằng với ngôi nhà chật hẹp như thế này thì khó mà ở được".

Tuy nhiên, clip khác do một tài khoản đăng tải trên TikTok cho thấy bên trong ngôi nhà không chật hẹp như nhiều người nghĩ.

Ngôi nhà gồm 1 trệt và 1 lầu, có 5 người sinh sống. Ở tầng trệt, phần rộng nhất của ngôi nhà được làm nhà bếp với đầy đủ tiện nghi và 1 phòng ngủ. Trên lầu gồm 2 phòng và ban công.

CLIP: Căn nhà "kỳ lạ" ở Cần Thơ khiến mạng xã hội bàn tán - Ảnh 1.

CLIP: Căn nhà "kỳ lạ" ở Cần Thơ khiến mạng xã hội bàn tán - Ảnh 2.

Căn nhà nhìn nghiêng như một bức tường

Qua tìm hiểu của phóng viên, ngôi nhà này nằm trên đường Lý Thái Tông, phường Sóc Trăng. Phần mặt tiền dài khoảng 15 m, chiều sâu chỗ rộng nhất khoảng 5 m, nhưng chỗ hẹp nhất chỉ hơn một gang tay.

CLIP: Bên trong căn nhà "siêu mỏng". Nguồn: MXH

Ông Huỳnh Đức Dũng, Chủ tịch UBND phường Sóc Trăng, cho biết: "Căn nhà này đã được xây dựng trước ngày sáp nhập phường nên việc chủ sở hữu xây dựng có phép hay không thì sau ngày bầu cử (15-3), phường sẽ rà soát lại".

Tin liên quan

Tiệm vàng "siêu mỏng" ở Bình Dương bị nghiêng, phong tỏa khu vực xung quanh

Tiệm vàng "siêu mỏng" ở Bình Dương bị nghiêng, phong tỏa khu vực xung quanh

(NLĐO) - Căn nhà là cửa hàng kinh doanh vàng nằm sát công trường vành đai 3 TP HCM - nơi đang đào đất để làm cống thoát nước và dọn mặt bằng thi công.

Hình ảnh tiệm vàng "siêu mỏng" ở Bình Dương đang bị phong tỏa

(NLĐO) - Hiện trường tiệm vàng đã được phong tỏa, chủ đầu tư, đơn vị thi công và chủ nhà đang phối hợp để khắc phục sự cố này.

"Khai tử" nhà siêu mỏng, siêu méo

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định quan trọng, được kỳ vọng sẽ giải quyết được tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo vốn ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị lâu nay.

mạng xã hội Cần Thơ nhà "siêu mỏng"
