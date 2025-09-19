Cần sớm xây dựng danh mục vị trí việc làm cho CB-CC phường- xã

Sáng 19-9, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP HCM tổ chức phiên giải trình việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM; giải ngân vốn đầu tư công, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số.

Đóng góp ý kiến tại hội nghị, ĐBQH Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, đánh giá những kết quả mà TP HCM đạt được trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp rất đáng trân trọng.

Cạnh đó, ông Nguyễn Thiện Nhân cũng nêu ra những khó khăn mà các phường, xã TP HCM phải đối mặt. Theo đó, phường, xã hiện nay có 108 nhiệm vụ thuộc 10 lĩnh vực với 363 thủ tục. "Với nhiệm vụ như hiện nay thì cấp xã sẽ quá tải" - ông Nguyễn Thiện Nhân nói.



Ông Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ tại hội nghị

Ông Nguyễn Thiện Nhân dẫn chứng về lĩnh vực tài chính, phường, xã sẽ quản lý, sử dụng, khai thác kết cấu hạ tầng thủy sản, thủy lợi, chợ, kết cấu hạ tầng giao thông, đường thủy nội địa, dự án đầu tư công… Việc này không hoàn toàn khó nhưng hiện không đủ người làm, nếu chỉ có bộ phận tài chính thì sẽ không làm nổi.

Hoặc lĩnh vực xây dựng, phường, xã phải quản lý nhà xã hội, giải quyết tranh chấp nhà, quản lý kiến trúc, quản lý đô thị, quản lý cây xanh, cung cấp nước… Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, những nhiệm vụ này "trước đây sở, quận làm cũng đã mệt rồi".

Về khoa học, công nghệ, phường, xã sẽ kiểm tra nhà nước về đo lường vi phạm trong quản lý phương tiện đo lường. "Trước đây Sở Khoa học - Công nghệ làm việc này phải có phòng thí nghiệm, có Trung tâm tiêu chuẩn đo lường, có công cụ. Nay giao phường, xã quản lý, đánh giá tiêu chuẩn đo lường chất lượng xăng, dầu thì vất vả lắm" - ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Từ thực tế này, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng cần sớm xây dựng danh mục vị trí việc làm và các tiêu chuẩn của cán bộ, công chức ứng với từng vị trí, việc làm. Có như vậy thì việc ở phường, xã mới có thể suôn sẻ. Đây là vấn đề cực kỳ quan trọng.

Cũng theo ông Nguyễn Thiện Nhân, quy mô diện tích, dân số của cấp xã hiện nay rất khác nhau. Do đó, TP HCM phải đề xuất với Trung ương nguyên tắc biên chế mỗi phường, xã sẽ không cố định mà phải tương ứng với quy mô của từng địa phương. "TP HCM cần chủ động ước lượng và báo cáo với Trung ương vấn đề này" - ông Nguyễn Thiện Nhân gợi ý.