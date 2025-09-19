Giải ngân vốn đầu tư công của TP HCM: 3 Ban làm tốt, 7 Ban còn chậm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Giải ngân vốn đầu tư công của TP HCM: 3 Ban làm tốt, 7 Ban còn chậm

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Dù tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công của TP HCM hiện nay tương đương với bình quân chung của cả nước nhưng nhìn chung chưa đạt như kế hoạch đã đề ra

Sáng 19-9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM tổ chức phiên giải trình việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM; giải ngân vốn đầu tư công, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số.

Báo cáo tại phiên giải trình, ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP HCM cho biết đến hết ngày 11-9-2025, tổng giải ngân của thành phố là 53.863,725 tỉ đồng. Trong đó, giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 là 53.712,819 tỉ đồng, đạt 45,2% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 35,5% kế hoạch vốn thành phố đã triển khai.

Giải ngân vốn đầu tư công của TP HCM: 3 Ban làm tốt, 7 Ban còn chậm- Ảnh 1.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP HCM báo cáo tại phiên giải trình

Cũng theo ông Hoàng Vũ Thảnh, có 3 trong tổng số 10 Ban có tỉ lệ giải ngân tốt, cao hơn bình quân của thành phố gồm: Ban Quản lý đường sắt đô thị (45,25%), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (42,9%), Ban Quản lý dự án ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương (65,2%).

Có 7 trong tổng số 10 Ban còn chậm giải ngân so với bình quân của thành phố gồm: Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông và dân dụng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (30,81%), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM (27,88%), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương (24%), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp (22,13%), Ban Quản lý dự án giao thông khu vục và chuyên ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (21,73%), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương (14,9%), Ban Quản lý dự án Chuyên ngành nước thải tỉnh Bình Dương (7,9%).

Giải ngân vốn đầu tư công của TP HCM: 3 Ban làm tốt, 7 Ban còn chậm- Ảnh 2.

Phiên giải trình việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM; giải ngân vốn đầu tư công, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số

Ông Hoàng Vũ Thảnh cho biết với kết quả giải ngân vốn đầu tư công hiện nay, tỉ lệ giải ngân vốn của TP HCM tại thời điểm báo cáo là tương đương với bình quân chung của cả nước được Bộ Tài chính dự kiến (46,3%). Tuy nhiên, nhìn chung việc thực hiện giải ngân vốn của thành phố chưa đạt như kế hoạch đã đề ra.

Một số nguyên nhân chính trong công tác giải ngân các tháng đầu năm 2025 của TP HCM sau sắp xếp còn chậm là do liên quan đến việc cập nhật, điều chỉnh quy định trong lĩnh vực đầu tư công. Cụ thể, năm 2025 là năm đầu tiên áp dụng các quy định mới về đầu tư công tại Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15. Tuy nhiên, đến tháng 4-2025, Chính phủ mới ban hành Nghị định số 85/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15. Việc này cũng ảnh hưởng đến tiến độ thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư,... các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố

Một nguyên nhân khác được đưa ra là do liên quan đến sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và chuyển sang mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Quá trình triển khai mô hình chính quyên địa phương 2 cấp còn phát sinh một số khó khăn, vướng mắc, phát sinh chủ yếu từ khâu tổ chức thực hiện, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố.

Điển hình như việc mặc dù các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương và TP HCM trước sắp xếp đã chủ động thực hiện việc sắp xếp lại các Ban Quản lý dự án chuyên ngành cũng như các Ban Quản lý dự án khu vực cấp huyện theo nguyên tắc giữ nguyên trạng và sáp nhập cơ học để hạn chế tối đa việc ảnh hưởng tới công tác quản lý dự án và giải ngân. 

Nhưng việc hoàn thiện cơ sở pháp lý liên quan pháp nhân chủ đầu tư dự án và các công tác tiếp nhận kế hoạch đầu tư công, giải ngân vốn cũng còn cần thời gian để thực hiện dẫn đến tình trạng chậm giải ngân trong 2 tháng đầu sau sắp xếp.

Tin liên quan

Đồng Nai điều chuyển người đứng đầu nếu giải ngân vốn đầu tư công thấp

Đồng Nai điều chuyển người đứng đầu nếu giải ngân vốn đầu tư công thấp

(NLĐO)- Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu đến ngày 31-12 tất cả các đơn vị phải giải ngân 100% vốn đầu tư công

Cà Mau đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

(NLĐO) – Ngành chức năng Cà Mau đã và đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Tăng tốc giải ngân đầu tư công

Nhiều giải pháp được đẩy mạnh để các dự án hạ tầng trọng điểm của TP HCM tăng tốc trong bối cảnh còn ít tháng nữa là hết năm

giải ngân vốn đầu tư công TP HCM Quốc hội giải trình vốn đầu tư công đường sắt đô thị ban quản lý dự án công trình giao thông chủ đầu tư
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo