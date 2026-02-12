Cận Tết, 2 học sinh lớp 3 ở Quảng Trị bị đuối nước tử vong

Chiều 12-2, ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch UBND xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị - cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 học sinh tử vong.

Đến chiều 12-2, thi thể của 2 học sinh đã được tìm thấy và đưa về nhà lo hậu sự

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, 2 em H.M.T và H.V.Đ.D (cùng SN 2017, ngụ thôn Đồng Đờng, xã Hướng Hiệp) cùng nhóm bạn xuống sông Đakrông, đoạn qua thôn Đồng Đờng để tắm.

Trong khi tắm, không may T. và Đ. bị đuối nước. Phát hiện sự việc, nhóm bạn đi cùng đã hô hoán, báo tin cho người lớn.

Tuy nhiên, khi người dân địa phương đến nơi, T. và Đ. đã mất tích.

Sau quá trình tìm kiếm, đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, cơ quan chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể em T. và Đ.

Theo ông Hồ Văn Cu, trưởng thôn Đồng Đờng, 2 em nhỏ đuối nước là học sinh lớp 3, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.