HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Can thiệp khẩn cấp ca gãy dương vật hy hữu

Tin-ảnh: Vân Du

(NLĐO) – Nam bệnh nhân bị gãy dương vật nhập viện trong tình trạng đau đớn dữ dội kèm theo sưng nề và bầm tím.

Chiều 25-3, Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết vừa phẫu thuật thành công giúp bệnh nhân bị gãy dương vật vượt qua cơn đau và bảo tồn chức năng sinh lý.

Can thiệp khẩn cấp ca gãy dương vật hy hữu - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân

Theo thông tin ban đầu, trước đó, bệnh nhân P. (tên đã thay đổi) đến bệnh viện thăm khám trong tình trạng đau đớn dữ dội vùng dương vật kèm theo sưng nề và bầm tím.

Khi thực hiện các cận lâm sàng, kết quả cho thấy cấu trúc vật hang bị mất liên tục, mô mềm xung quanh phù nề nặng. 

Bác sĩ kết luận đây là ca gãy dương vật (vỡ bao trắng thể hang) và chỉ định anh P. nhập viện khẩn cấp để phẫu thuật cấp cứu tránh các biến chứng lâu dài.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, các chỉ số sinh hiệu ổn định, niêm mạc hồng hào… dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ Tạ Hữu Nghĩa, Phó khoa Ngoại - Liên chuyên khoa của Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, cho hay gãy dương vật là một tai nạn nam khoa khẩn cấp thường xuất phát từ sự cố trong sinh hoạt tình dục. 

"Thay vì e ngại hay tự xử lý tại nhà, người dân cần đến ngay cơ sở y tế uy tín để được can thiệp kịp thời. Việc trì hoãn điều trị không chỉ gây đau đớn kéo dài mà còn dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng như tụ máu, biến dạng bộ phận sinh dục hay hoại tử làm ảnh hưởng đến khả năng sinh lý sau này" – bác sĩ Nghĩa khuyến cáo.

Tin liên quan

Gãy dương vật sau khi quan hệ "tư thế lạ"

(NLĐO) - Sáng 15-3, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TP HCM) cho hay vừa mổ khẩn cứu một người đàn ông bị tai nạn gãy dương vật.

Cấp cứu thành công sản phụ bị u nang buồng trứng biến chứng xoắn hoại tử

(NLĐO) - Đây là tình huống cấp cứu sản khoa phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho cả sản phụ và thai nhi

E-CPR: Giải pháp mới trong cấp cứu ngừng tim

Những ca ngừng tim từng được xem là hết cơ hội nay đang được các bác sĩ cứu sống nhờ kỹ thuật E-CPR (đặt V-A ECMO)

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo