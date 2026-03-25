Can thiệp khẩn cấp ca gãy dương vật hy hữu

Chiều 25-3, Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết vừa phẫu thuật thành công giúp bệnh nhân bị gãy dương vật vượt qua cơn đau và bảo tồn chức năng sinh lý.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân

Theo thông tin ban đầu, trước đó, bệnh nhân P. (tên đã thay đổi) đến bệnh viện thăm khám trong tình trạng đau đớn dữ dội vùng dương vật kèm theo sưng nề và bầm tím.

Khi thực hiện các cận lâm sàng, kết quả cho thấy cấu trúc vật hang bị mất liên tục, mô mềm xung quanh phù nề nặng.

Bác sĩ kết luận đây là ca gãy dương vật (vỡ bao trắng thể hang) và chỉ định anh P. nhập viện khẩn cấp để phẫu thuật cấp cứu tránh các biến chứng lâu dài.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, các chỉ số sinh hiệu ổn định, niêm mạc hồng hào… dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ Tạ Hữu Nghĩa, Phó khoa Ngoại - Liên chuyên khoa của Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, cho hay gãy dương vật là một tai nạn nam khoa khẩn cấp thường xuất phát từ sự cố trong sinh hoạt tình dục.

"Thay vì e ngại hay tự xử lý tại nhà, người dân cần đến ngay cơ sở y tế uy tín để được can thiệp kịp thời. Việc trì hoãn điều trị không chỉ gây đau đớn kéo dài mà còn dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng như tụ máu, biến dạng bộ phận sinh dục hay hoại tử làm ảnh hưởng đến khả năng sinh lý sau này" – bác sĩ Nghĩa khuyến cáo.