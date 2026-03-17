Cấp cứu thành công sản phụ bị u nang buồng trứng biến chứng xoắn hoại tử

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa cấp cứu và phẫu thuật thành công một trường hợp u nang buồng trứng biến chứng xoắn hoại tử trên thai 28 tuần, một tình huống cấp cứu sản khoa phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho cả mẹ và thai nhi.

Sản phụ N.T.T.C (29 tuổi, ngụ xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị), mang thai lần thứ hai nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng hạ sườn phải, kèm theo buồn nôn và nôn. Qua thăm khám lâm sàng kết hợp siêu âm, các bác sĩ phát hiện khối u nang buồng trứng phải kích thước khoảng 7–10 cm, có biến chứng xoắn.

Sản phụ bị u nang buồng trứng biến chứng xoắn hoại tử được cấp cứu, phẫu thuật thành công

Các bác sĩ Khoa Phụ sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị nhận định đây là tình huống cấp cứu sản khoa nguy hiểm, bởi xoắn u nang buồng trứng có thể gây thiếu máu nuôi, hoại tử buồng trứng, nguy cơ đe dọa tính mạng của mẹ và thai nhi nếu không được can thiệp kịp thời. Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành chỉ định mổ cấp cứu chẩn đoán và giải quyết nguyên nhân.

Do tử cung đang mang thai 28 tuần lớn làm hạn chế phẫu trường không thể phẫu thuật nội soi, các bác sĩ lựa chọn mổ mở đường dọc giữa dưới rốn nhằm đảm bảo thao tác thuận lợi, xử trí triệt để tổn thương và hạn chế kích thích tử cung, giảm nguy cơ dọa sinh non.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận khối u và vòi tử cung phải đã xoắn 3 vòng, toàn bộ phần phụ tím đen do hoại tử. Các bác sĩ đã tiến hành kẹp và cắt bỏ nguyên khối phần phụ phải, nhằm loại bỏ mô hoại tử, ngăn chặn nguy cơ phát tán độc tố vào tuần hoàn của mẹ, đồng thời kiểm soát chảy máu và bảo tồn tối đa các cấu trúc sinh sản còn lại.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau mổ, tình trạng sản phụ ổn định, thai nhi trong bụng mẹ tiếp tục phát triển bình thường. Sau 7 ngày được theo dõi và chăm sóc tích cực tại bệnh viện, sản phụ hồi phục tốt.

Các bác sĩ đã tiến hành siêu âm và đánh giá lại, kết quả cho thấy thai nhi trọng lượng khoảng 1.400gr, nhau ối bình thường và chỉ định xuất viện trong niềm vui của gia đình và các y bác sĩ.