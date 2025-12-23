Ngày 23-12, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cũ (nay là TP Cần Thơ).

Các bị cáo: Trần Điền Lâm (SN 1978; nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường), Dương Ngọc Hải (nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ), Phạm Đăng Khoa (SN 1980; nguyên Chánh Thanh tra huyện), Nguyễn Thanh Giang (SN 1968; nguyên Chủ tịch UBND huyện) bị xét xử về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

CLIP: TAND TP Cần Thơ xét xử 7 bị cáo

Ngoài ra, các bị cáo: Phan Việt Đức (SN 1980; nguyên Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Viễn), Lê Hoàng Đủ (SN 1988; công chức), Lâm Sĩ Tiếng (SN 1987; nhân viên hợp đồng) bị xét xử về tội "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất".

Theo cáo trạng, từ năm 2021 - 2023, tại địa bàn huyện Long Mỹ, trong quá trình xét bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình Đường tỉnh 931 (đoạn từ xã Vĩnh Viễn đến cầu Xẻo Vẹt) và thực hiện công tác thanh tra việc quản lý sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư liên quan trường hợp ông N.V.L (thời điểm này là Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Mỹ), các bị cáo trên đã có hành vi vi phạm pháp luật.

Các bị cáo tại toà

Đức và Đủ với vai trò là Phó Chủ tịch và cán bộ địa chính UBND thị trấn Vĩnh Viễn, dù đã phát hiện việc ông L. có hành vi đào ao, lắp đặt cống bọng, trồng cây lâu năm trên phần đất bị ảnh hưởng dự án là vi phạm pháp luật về đất đai nhưng không ngăn chặn, đề xuất xem xét xử lý buộc ông L. khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Vì nể nang ông L. là "sếp cũ", nên các bị can đã ký xác nhận thông tin liên quan để áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ. Từ đó, dẫn đến cơ quan chức năng huyện Long Mỹ thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho ông L. không đúng đối tượng theo quy định pháp luật.

Trong khi đó, Hải lúc ấy là Phó Chủ tịch UBND huyện, đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý thực trạng, tiến độ triển khai dự án, không kiểm tra tính hợp lệ, kết quả áp dụng pháp luật phương án. Do tin tưởng cấp dưới, không kiểm tra toàn diện hồ sơ, Hải đã ký ban hành quyết định phê duyệt phương án, trong đó có trường hợp ông L. không đúng đối tượng theo quy định pháp luật.

Hành vi trên của các bị can đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tổng số tiền hơn 214,7 triệu đồng.

Bị cáo Dương Ngọc Hải

Với vai trò là trưởng đoàn thanh tra, trong quá trình thanh tra, Khoa phát hiện việc làm trên của ông L. và công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp ông L. không đúng quy định. Tuy nhiên, trong quá trình tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ ban hành kết luận thanh tra, Khoa đã không kiến nghị, đề xuất xử lý hành vi vi phạm về đất đai đối với phần đất trong phạm vi dự án và buộc ông L. nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm, dẫn đến hết thời hiệu xử lý vụ việc.

Riêng Giang, với vai trò là Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ, đã có hành vi thiếu trách nhiệm, không kiên quyết thực hiện xử lý triệt để, dứt điểm sai phạm của ông L…

Hành vi trên của Khoa và Giang đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tổng số tiền hơn 1,6 tỉ đồng (gồm khoản tiền bồi thường, hỗ trợ sai đối tượng).

Dự kiến phiên tòa sẽ xét xử trong 2 ngày. Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục cập nhật.