Cần Thơ cảnh báo tình trạng chó thả rông ở khu dân cư

Ngày 20-4, Công an xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ phát đi cảnh báo về tình trạng chó thả rông ngoài đường không rọ mõm và không kiểm soát đang diễn ra tại nhiều khu dân cư trên địa bàn phường. Đây không chỉ là hành vi thiếu ý thức mà còn vi phạm pháp luật và tiềm ẩn hậu quả nghiêm trọng.

Nếu chó nuôi lao ra đường gây tai nạn giao thông hoặc cắn người thì chủ nuôi phải chịu trách nhiệm. Ảnh minh họa

Trên trang Facebook của mình, Công an xã Mỹ Hương cảnh báo nếu chó nuôi lao ra đường gây tai nạn giao thông hoặc cắn người thì chủ nuôi phải chịu trách nhiệm. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, chủ nuôi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

"Người dân tuyệt đối không được thả rông chó ra đường, tiêm đầy đủ vắc-xin phòng bệnh cho chó. Khi phát hiện vi phạm, người dân có thể báo ngay cho lực lượng an ninh cơ sở hoặc công an để xử lý theo quy định" – công an khuyến cáo.

Khuyến cáo này đã thu hút hàng trăm lượt thích và bình luận từ người dùng mạng xã hội. Tài khoản Facebook có tên Ngọc Đa trăn trở: "Chó thả rông thì đâu đâu cũng có. Quan trọng là khi xảy ra chuyện thì không ai chịu nhận con chó đó là của mình".

Tài khoản có tên Em Phuôn bình luận: "Khi tôi chở con trên đường đi học về thì bị con chó chạy tông vô dẫn đến té xe. Cũng may, con tôi không bị gì". Người dùng Facebook có tên Nguyễn Thanh Duy đề nghị: "Vấn đề này cần làm mạnh tay chứ ở quê tình trạng chó thả rông rất nhiều. Khi điều khiển phương tiện mà không may va chạm với chó thả rông thì rất nguy hiểm".

Cùng quan điểm, tài khoản Facebook có tên Vân Sexro cho rằng: "Cần phải xử phạt nặng để răn đe. Hôm trước, chó chạy thẳng vô xe dẫn đến bị té nhưng chủ nhà nghe tiếng thì tắt đèn đi ngủ. Té đau mà còn mang bệnh tức".



