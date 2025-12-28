Quá bức xúc trước hình ảnh chó thả rông "nghênh ngang", phóng uế tại TPHCM

Dù đã có quy định xử phạt, tình trạng chó thả rông, không rọ mõm, vẫn diễn ra phổ biến, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Theo ghi nhận ngày 27-12 tại TPHCM, dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (phường Phú Nhuận), tình trạng chó thả rông, không rọ mõm, không dây xích diễn ra hàng loạt.

Các chủ nuôi để vật nuôi phóng uế bừa bãi, nhưng không thu dọn. Không ít trường hợp chó thả rông còn có hành vi rượt đuổi người đi bộ, xe đạp và xe máy, đặc biệt vào khung giờ sáng sớm và tối muộn.

Một số con chó lao ra từ các hẻm nhỏ, bất ngờ băng ngang đường khiến người đi đường không kịp phản ứng, tiềm ẩn nguy cơ va chạm giao thông.

Ghi nhận tại công viên Gia Định, phường Hạnh Thông, chó leo lên ghế đá, khu vực tập thể dục ngoài trời, để lại vết bẩn và mùi hôi khó chịu.

Đáng chú ý, một số chủ nuôi vẫn thản nhiên để chó đi vệ sinh trên lối đi chung hoặc ngay sát miệng cống thoát nước mà không thu dọn.

Khi được nhắc nhở, có trường hợp chủ nuôi tỏ thái độ né tránh hoặc "lý luận" rằng "chó nuôi quen khu này", "đi chút rồi về", xem nhẹ ảnh hưởng đến cộng đồng xung quanh.

Cảnh tượng tương tự cũng được ghi nhận ở nhiều khu dân cư và công viên công cộng. Tại một khu dân cư trên địa bàn phường Thới An, nhiều chú chó "chạy nhảy" giữa lòng đường mà không có chủ đi kèm.

Chúng tụ tập thành từng nhóm, cắn phá cây xanh, bới rác hoặc tranh giành thức ăn, gây mất trật tự.

Video chó thả rông tràn lan tại TPHCM

Theo Nghị định 282/2025, hành vi thả rông chó, mèo ngoài đường có thể bị phạt tiền từ 500.000 đến 1.000.000 đồng.

Nếu chó, mèo thả rông gây thương tích hoặc thiệt hại tài sản, chủ nuôi có thể bị phạt 2-3 triệu đồng và phải bồi thường dân sự. Tuy nhiên, trên thực tế, việc chấp hành vẫn còn rất hạn chế.