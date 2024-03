Cần Thơ: Chăm lo tốt cho công nhân, lao động nữ

(NLĐO) – Trong buổi thăm, làm việc của Bộ GD-ĐT tại TP Đà Nẵng, nhiều công nhân chia sẻ với mức lương hiện tại, việc cho con đi học mầm non phải rất đắn đo. Vì vậy, được vào Trung tâm chăm sóc và giáo dục mầm non One Sky là một may mắn