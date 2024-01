Gặp Thứ trưởng, nữ công nhân kể chuyện cho con đi học

Ngày 25-1, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ngô Thị Minh cùng đoàn công tác đến thăm Trung tâm chăm sóc và giáo dục mầm non One Sky, chuyên dạy con công nhân khó khăn ở TP Đà Nẵng.

Theo bà Nguyễn Thị Hiền – Giám đốc quốc gia, Giám đốc Trung tâm chăm sóc và giáo dục mầm non One Sky, Trung tâm được thành lập năm 2017, gồm 17 lớp, công suất 262 học sinh. Hiện trung tâm có 300 học sinh, giáo viên. Đây là mô hình hợp tác công tư đầu tiên trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam.

Trung tâm chuyên dạy con của công nhân tại các khu công nghiệp. Tiêu chuẩn lựa chọn là gia đình chưa có nhà ở, thu nhập bình quân dưới 4 triệu đồng/tháng. Sau đó, Trung tâm tiếp tục bốc thăm để chọn học sinh.

7 năm qua, trung tâm đã nuôi dưỡng hơn 850 em từ 6 tháng đến 6 tuổi. Học phí 800.000 đồng/tháng/trẻ. Đến nay đã 279 em đã hoàn thành bậc học mầm non vào lớp 1.

Lương công nhân không đủ cho con đi học

May mắn có 2 cháu đang học tại One Sky, chị Vũ Thị Trang (quê Bắc Ninh, công nhân tại Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng) cho biết sau dịch Covid-19 và làn sóng suy giảm kinh tế, đời sống công nhân rất khó khăn.

Công nhân xúc động tặng hoa cho lãnh đạo trường và Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh

Do vậy, khi hai con chị Trang đến tuổi phải đi học, gia đình rất đắn đo vì lo không nổi học phí. "Đồng lương hai vợ chồng khó kham nổi mức học phí từ 2,5 đến 3 triệu đồng/tháng/cháu. Nên vợ chồng tôi đành phải cân nhắc xem nên cho cháu nào đi học, cháu còn lại đành phải nghỉ. May mắn cả 2 cháu đều được nhận vào One Sky, không phải chịu cảnh thất học"- chị Trang xúc động.





Trao hỗ trợ cho gia đình công nhân khó khăn, có con đang theo học tại trung tâm One Sky Đà Nẵng

Bà Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nhận định đây là mô hình cả nước chưa nơi nào có.

"Trung tâm quan tâm đến con của công nhân KCN có hoàn cảnh khó khăn. Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với Tổng LĐLĐ Việt Nam để có thêm mô hình chăm sóc cho con công nhân, với mong muốn cho trẻ nhỏ được phát triển toàn diện", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh cho rằng, Chính phủ đã có đề án phát triển toàn diện trẻ thơ ở giai đoạn đầu đời, từ 0 đến 8 tuổi. Tuy nhiên những mô hình hay và phù hợp với thích ứng thì chưa có nhiều, mặc dù đang rất được quan tâm.

"Qua theo dõi, tôi thấy Trung tâm hoạt động rất trách nhiệm. Các cô giáo tận tình, đã giúp đỡ con công nhân ở khu công nghiệp, khu chế xuất, những nơi mà giờ giấc đi làm không ổn định, thu nhập còn khó khăn", Thứ trưởng nhận định.

Cũng tại chương trình, Thứ trưởng Ngô Thị Minh thay mặt Bộ GD&ĐT trao tặng 2 tivi cho Trung tâm chăm sóc và giáo dục mầm non One Sky ở TP Đà Nẵng. Đồng thời trao tặng hơn 40 suất quà Tết cho gia đình các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.