Kinh tế

Cần Thơ khởi công 2 dự án điện gió tổng vốn đầu tư gần 24.000 tỉ đồng

CA LINH

(NLĐO) - TP Cần Thơ khởi công nhiều dự án điện gió quy mô lớn với tổng vốn đầu tư hàng chục ngàn tỉ đồng, thúc đẩy phát triển năng lượng sạch.

Ngày 19-5, tại phường Vĩnh Châu, lãnh đạo Trung ương và TP Cần Thơ đã tham dự Lễ khởi công Nhà máy Điện gió Sóc Trăng 4. Đây là công trình trong các dự án năng lượng trọng điểm chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026).

Cần Thơ khởi công dự án điện gió 24.000 Tỉ đồng thúc đẩy kinh tế xanh 2026

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại Lễ khởi công Nhà máy Điện gió Sóc Trăng 4

Nhà máy Điện gió Sóc Trăng 4 do Công ty CP Đầu tư năng lượng Sóc Trăng 1 làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 14.500 tỉ đồng, công suất thiết kế 350 MW.

Cùng ngày, Công ty CP Điện gió Phú Cường khởi công dự án cụm Nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B - hạng mục trạm biến áp 220kV . Đây là hạng mục hạ tầng kỹ thuật quan trọng trong tổng thể dự án, có vai trò phục vụ đấu nối, truyền tải và vận hành nguồn điện gió sau khi dự án được triển khai theo tiến độ.

Cụm Nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B có công suất lắp đặt 200 MW, tổng mức đầu tư 9.140 tỉ đồng. Quy mô xây dựng gồm 25 tua bin gió, với công suất 8 MW/tua-bin.

Trong đó, đường dây 220 kV gồm 2 mạch, dài khoảng 24,6 km, tuyến đường dây đi qua địa bàn xã Lai Hòa, phường Vĩnh Phước, phường Khánh Hòa và phường Vĩnh Châu, TP Cần Thơ. Sản lượng điện thương phẩm ước đạt khoảng 526,36 triệu kWh/năm.

Cần Thơ khởi công dự án điện gió 24.000 Tỉ đồng thúc đẩy kinh tế xanh 2026

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án Nhà máy Điện gió Sóc Trăng 4

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Cần Thơ được phê duyệt đến năm 2030 có 56 dự án nguồn điện với tổng công suất 9.154 MW, trong đó có 30 dự án điện gió với tổng công suất khoảng 2.785 MW. Đến nay, 20 dự án điện gió với tổng công suất 1.428 MW đã được cấp chủ trương đầu tư.

"Đây là các công trình có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng tái tạo, thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển dịch năng lượng bền vững và thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam" – ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh.

Cần Thơ khởi công dự án điện gió 24.000 Tỉ đồng thúc đẩy kinh tế xanh 2026

Lãnh đạo TP Cần Thơ và chủ đầu tư dự lễ khởi công dự án cụm Nhà máy Điện gió Phú Cường 1A và 1B

Các dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, nâng cao hiệu quả khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo của địa phương, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội cho địa phương.

Cần Thơ khởi công dự án điện gió 24.000 Tỉ đồng thúc đẩy kinh tế xanh 2026

Lãnh đạo Công ty CP Điện gió Phú Cường trao bảng tượng trưng tặng học bổng 1 tỉ đồng cho Quỹ Khuyến học TP Cần Thơ

Tại buổi lễ, các chủ đầu tư đã trao tặng 1 tỉ đồng cho Quỹ An sinh xã hội phường Vĩnh Châu và 1 tỉ đồng cho Quỹ Khuyến học TP Cần Thơ.


Vingroup trúng thầu siêu dự án điện gió hơn 48.300 tỉ đồng tại Gia Lai

Vingroup trúng thầu siêu dự án điện gió hơn 48.300 tỉ đồng tại Gia Lai

(NLĐO) - Dự án Nhà máy điện gió với tổng vốn hơn 48.300 tỉ đồng, được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt kết quả trúng thầu là nhà đầu tư Vingroup

Gia Lai siết mua bán, sang tay dự án điện gió ngàn tỉ đồng

(NLĐO) - UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu không được mua bán, chuyển nhượng dự án điện gió khi chưa được chấp thuận.

Giao gần 64.000 ha biển cho 2 tập đoàn lớn khảo sát làm điện gió ngoài khơi

(NLĐO) - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có quyết định giao gần 64.000 ha biển cho EVN, PVN khảo sát làm điện gió ngoài khơi.

