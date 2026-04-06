HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Gia Lai siết mua bán, sang tay dự án điện gió ngàn tỉ đồng

Đức Anh

(NLĐO) - UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu không được mua bán, chuyển nhượng dự án điện gió khi chưa được chấp thuận.

Ngày 6-4, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã chấp thuận Công ty CP Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang làm nhà đầu tư 2 dự án Nhà máy Điện gió Vân Canh 1 và Vân Canh 2 với tổng vốn hàng chục ngàn tỉ đồng.

Gia Lai siết mua bán, sang tay dự án điện gió ngàn tỉ đồng - Ảnh 1.

Gia Lai đang trở thành điểm nóng năng lượng tái tạo với các dự án điện gió quy mô lớn

Cụ thể, dự án Nhà máy Điện gió Vân Canh 1 có tổng vốn hơn 6.904 tỉ đồng, triển khai tại xã Canh Liên, công suất thiết kế 160 MW, sản lượng khoảng 502 triệu kWh/năm. 

Trong khi đó, dự án Nhà máy Điện gió Vân Canh 2 có tổng vốn hơn 7.771 tỉ đồng, thực hiện tại xã Canh Liên và xã Vân Canh, công suất 180 MW, sản lượng ước đạt 623,2 triệu kWh/năm. Hai dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành trong quý IV-2028.

Đáng chú ý, tỉnh Gia Lai yêu cầu nhà đầu tư không được chuyển nhượng, mua bán dự án, cổ phần hoặc phần vốn góp dưới bất kỳ hình thức nào, trừ trường hợp được chấp thuận bằng văn bản của UBND tỉnh. Trường hợp vi phạm, dự án có thể bị chấm dứt mà không được bồi thường.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư phải cam kết sử dụng thiết bị có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm định theo quy định; sử dụng đất đúng mục đích, không ảnh hưởng đến đất rừng tự nhiên, đất quốc phòng.

Theo đánh giá, việc siết chặt chuyển nhượng nhằm ngăn tình trạng "ôm" dự án rồi sang tay kiếm lời, đồng thời bảo đảm lựa chọn đúng nhà đầu tư có năng lực, góp phần phát triển bền vững lĩnh vực năng lượng tái tạo tại địa phương.

Vingroup trúng thầu siêu dự án điện gió hơn 48.300 tỉ đồng tại Gia Lai

(NLĐO) - Dự án Nhà máy điện gió với tổng vốn hơn 48.300 tỉ đồng, được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt kết quả trúng thầu là nhà đầu tư Vingroup

Một dự án điện gió gần 10.000 tỉ đồng ở miền Tây sắp đổi chủ

(NLĐO)- REE Energy sẽ tiếp quản trực tiếp cụm nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B có tổng công suất 200 MW tại xã Lai Hòa, TP Cần Thơ.

Giao gần 64.000 ha biển cho 2 tập đoàn lớn khảo sát làm điện gió ngoài khơi

(NLĐO) - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có quyết định giao gần 64.000 ha biển cho EVN, PVN khảo sát làm điện gió ngoài khơi.

Năng lượng tái tạo Phát triển bền vững nhà máy điện nhà đầu tư khu công nghiệp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo