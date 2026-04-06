Gia Lai siết mua bán, sang tay dự án điện gió ngàn tỉ đồng

Ngày 6-4, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã chấp thuận Công ty CP Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang làm nhà đầu tư 2 dự án Nhà máy Điện gió Vân Canh 1 và Vân Canh 2 với tổng vốn hàng chục ngàn tỉ đồng.

Gia Lai đang trở thành điểm nóng năng lượng tái tạo với các dự án điện gió quy mô lớn

Cụ thể, dự án Nhà máy Điện gió Vân Canh 1 có tổng vốn hơn 6.904 tỉ đồng, triển khai tại xã Canh Liên, công suất thiết kế 160 MW, sản lượng khoảng 502 triệu kWh/năm.

Trong khi đó, dự án Nhà máy Điện gió Vân Canh 2 có tổng vốn hơn 7.771 tỉ đồng, thực hiện tại xã Canh Liên và xã Vân Canh, công suất 180 MW, sản lượng ước đạt 623,2 triệu kWh/năm. Hai dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành trong quý IV-2028.

Đáng chú ý, tỉnh Gia Lai yêu cầu nhà đầu tư không được chuyển nhượng, mua bán dự án, cổ phần hoặc phần vốn góp dưới bất kỳ hình thức nào, trừ trường hợp được chấp thuận bằng văn bản của UBND tỉnh. Trường hợp vi phạm, dự án có thể bị chấm dứt mà không được bồi thường.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư phải cam kết sử dụng thiết bị có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm định theo quy định; sử dụng đất đúng mục đích, không ảnh hưởng đến đất rừng tự nhiên, đất quốc phòng.

Theo đánh giá, việc siết chặt chuyển nhượng nhằm ngăn tình trạng "ôm" dự án rồi sang tay kiếm lời, đồng thời bảo đảm lựa chọn đúng nhà đầu tư có năng lực, góp phần phát triển bền vững lĩnh vực năng lượng tái tạo tại địa phương.