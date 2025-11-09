Cần Thơ: Kiến nghị "gỡ rối" hơn 247 tỉ đồng liên quan phòng chống COVID-19 chưa thanh toán

Sở Y tế TP Cần Thơ vừa có báo cáo gửi UBND thành phố về tình hình rà soát kinh phí chưa thanh, quyết toán liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, 22 đơn vị y tế trên địa bàn (gồm các đơn vị thuộc khu vực Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng cũ) đã vay, mượn, tạm ứng thuốc, vật tư, hóa chất xét nghiệm, nhu yếu phẩm và các chế độ chính sách cho người tham gia chống dịch COVID-19 khoảng 247,6 tỉ đồng.

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân Cần Thơ vào tháng 9-2021

Trong đó, khu vực Cần Thơ (cũ) khoảng 71,4 tỉ đồng; khu vực Hậu Giang (cũ) khoảng 17,7 tỉ đồng và khu vực Sóc Trăng (cũ) lên đến 158,5 tỉ đồng.

Ngoài ra, các bệnh viện, trung tâm y tế quận, huyện/bệnh viện điều trị COVID-19 vay mượn 10 hệ thống oxy và phụ kiện lắp đặt trong năm 2021-2022. Hiện ngành y tế vẫn còn nợ công ty cung cấp.

Theo Sở Y tế TP Cần Thơ, do còn nhiều khó khăn nên số tiền lớn này chưa thể được giải quyết như: Sở Y tế không còn nhân lực cũng như không đủ năng lực để tổ chức thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định đối với 10 hệ thống khí y tế phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 giai đoạn 2021-2022; UBND thành phố chưa ban hành lệnh khẩn cấp; chưa có sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư hệ thống khí y tế…

Ngoài ra, các đơn vị không thực hiện thanh toán cho các nhà thầu vì lý do chưa biết kết luận kiến nghị của Thanh tra TP Cần Thơ có sai phạm hay không trong công tác đấu thầu, mua sắm... Hiện, hợp đồng đã ký với các công ty đã hết hiệu lực.

Sở Y tế cho hay các công ty đã cho vay, mượn hàng hóa liên tục gọi điện thoại và gửi công văn yêu cầu sớm có phương hướng giải quyết đối với các mặt hàng đã vay, mượn. Nếu không thanh toán sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong công tác mua sắm sắp tới.

Vì vậy, Sở Y tế đề xuất UBND TP Cần Thơ kiến nghị Bộ Y tế và Bộ Tài chính tham mưu Chính phủ xem xét ban hành nghị quyết của Chính phủ về việc giải quyết vướng mắc, khó khăn trong quản lý sử dụng và thanh toán, quyết toán các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.