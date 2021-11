Ngày 23-11, theo báo cáo nhanh của Sở Y tế TP Cần Thơ, tính đến 17 giờ ngày 22-11, TP ghi nhận thêm 989 ca mắc Covid-19 . Trong đó, số ca phát hiện trong khu vực phong tỏa là 338 trường hợp; trong khu cách ly là 49 ca, trong thời gian cách ly tại nhà và xét nghiệm sàng lọc cộng đồng là 487 ca.



Cần Thơ bắt đầu tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Ảnh: CA LINH

Cùng ngày, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ ra thông báo khẩn đề nghị những người đã đến Quán Làng Nướng ở số 189 đường Huỳnh Cương, phường An Cư từ ngày 15 đến 22-11 hãy liên hệ ngay cơ sở y tế gần nhất hoặc Trạm Y tế phường An Cư để được hướng dẫn theo dõi y tế theo quy định.

Tính từ ngày 8-7 đến nay, Cần Thơ ghi nhận 15.780 ca mắc Covid-19; điều trị khỏi bệnh 8.943 ca; tử vong 138 trường hợp. TP đang đẩy mạnh tiêm vắc-xin mũi 2 và bắt đầu tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi.