Ngày 11-5, UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị ký kết hợp tác với Đại học Quốc gia TPHCM. Tham dự hội nghị còn có các trường thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM và các nhà khoa học.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết nội dung bản ghi nhớ được ký kết đã đi thẳng vào những điểm nghẽn và nhu cầu cần thiết của thành phố: từ việc đào tạo nguồn nhân lực công nghệ số như trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; cho đến các mô hình nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phát thải và quản trị đô thị thông minh.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương chủ trì phối hợp với Đại học Quốc gia TPHCM xây dựng Kế hoạch triển khai chi tiết cho từng năm.

Trọng tâm trước mắt là kết nối Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo của thành phố với Khu Công nghệ Phần mềm (ITP) của Đại học Quốc gia TPHCM; mạnh dạn tham mưu cơ chế "thử nghiệm" để đưa các công nghệ mới, mô hình kinh doanh số của các nhóm nghiên cứu vào ứng dụng thực tế tại Cần Thơ.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho rằng việc hợp tác với Đại học Quốc gia TPHCM sẽ tháo gỡ "điểm nghẽn" cho thành phố

Đối với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan, ông Trương Cảnh Tuyên đề nghị phải chủ động tháo gỡ mọi rào cản về thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các chuyên gia từ Đại học Quốc gia TPHCM tham gia tư vấn chính sách, tư vấn nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số chuyển đổi số (DTI) của thành phố.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM, thông tin từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Đại học Quốc gia TPHCM đã làm việc với nhiều địa phương và doanh nghiệp, đối tác quốc tế, nhà khoa học.

"Thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với các địa phương Đông Nam Bộ, ĐBSCL và TPHCM để xây dựng đề án liên kết vùng. Đề án này có nhiều nội dung cụ thể và thế mạnh từng địa phương để cùng nhau phát triển kinh tế" - GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai nhấn mạnh.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai cho hay Đại học Quốc gia TPHCM có thế mạnh là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và địa phương hoàn toàn có thể đặt hàng đào tạo theo nhu cầu. Ngoài ra, trường đang dự kiến triển khai chương trình đào tạo lãnh đạo, phối hợp với nhiều đại học danh tiếng thế giới.

Về việc phối hợp để nghiên cứu các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp công nghệ cao và các mô hình khác… Đại học Quốc gia TPHCM cũng đặt trọng tâm các nội dung trên khi làm việc với các địa phương, đặc biệt là các địa phương ở ĐBSCL. Trong đó, chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và hướng đến NetZero.