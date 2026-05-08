Một bệnh viện ở Cần Thơ ghép thận thành công 20 ca

Ngày 8-5, Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học "Tổng kết 2 năm triển khai kỹ thuật ghép thận".

Theo bác sĩ Lê Hoàng Phúc, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, ngay từ những năm 2021, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã bắt đầu ấp ủ hành trình đưa kỹ thuật ghép thận về miền Tây.

Bác sĩ Nguyễn Minh Vũ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết đến nay, bệnh viện đã thực hiện thành công 20 ca ghép thận

Từ những ngày đầu tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật ghép thận, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã trải qua quá trình nỗ lực bền bỉ. Bệnh viện đã lần lượt đào tạo 39 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên. Song song đó là nỗ lực kiện toàn hệ thống cơ sở vật chất tại bệnh viện để đáp ứng các điều kiện khắt khe trong quy trình phẫu thuật ghép thận của Bộ Y tế.

Vào ngày 31-1-2024, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ chính thức được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện để thực hiện kỹ thuật lấy, ghép thận từ người hiến sống và từ người hiến chết não

Ngày 25-4-2024, hơn 20 bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ với sự hỗ trợ trực tiếp của PGS-TS-BS Thái Minh Sâm (Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu - Bệnh viện Chợ Rẫy) và ê-kip Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên tại bệnh viện cũng như khu vực ĐBSCL.

Đến nay, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã thực hiện 20 ca ghép thận, trong đó có 15 trường hợp cùng huyết thống, 3 trường hợp vợ chồng và 2 trường hợp ghép thận từ người hiến chết não. Điều đáng mừng là tất cả bệnh nhân sau ghép đều có diễn tiến tốt, chức năng thận ghép ổn định, chất lượng cuộc sống được cải thiện rõ rệt.

Bác sĩ Nguyễn Minh Vũ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, nhận định: "Đối với người dân ĐBSCL, việc bệnh viện thực hiện thành công kỹ thuật ghép thận mang ý nghĩa đặc biệt. Người bệnh không còn phải mang quá nhiều nỗi lo khi phải di chuyển xa để tiếp cận kỹ thuật chuyên sâu. Gia đình người bệnh cũng giảm bớt gánh nặng về thời gian, chi phí và công sức chăm sóc".

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố, cho Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và Bệnh viện Chợ Rẫy về việc triển khai kỹ thuật ghép thận

Quan trọng hơn, ngay tại ĐBSCL, người bệnh suy thận đã có thêm một địa chỉ điều trị đáng tin cậy, một nơi có thể gửi gắm niềm tin trong những thời khắc khó khăn nhất.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đánh giá cao Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã nỗ lực lớn, từng bước triển khai và làm chủ kỹ thuật ghép thận. Đây là dấu mốc quan trọng, không chỉ khẳng định bước phát triển vượt bậc về năng lực chuyên môn của bệnh viện, mà còn thể hiện vai trò của một trong những đơn vị đầu ngành khu vực ĐBSCL trong việc tiếp cận và ứng dụng các kỹ thuật y học tiên tiến.

Đại biện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tặng hoa tri ân những người hiến thận và chúc sức khỏe những bệnh nhân đã được ghép thận thành công

Lãnh đạo TP Cần Thơ mong muốn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, giữ vững vai trò nòng cốt trong hệ thống y tế khu vực; chủ động hội nhập, phát triển y học hiện đại, tiếp tục đào tạo, thu hút đội ngũ nhân lực chất lượng cao và xây dựng bệnh viện xanh - sạch - đẹp - an toàn - thân thiện.

