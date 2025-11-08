Cần Thơ lần đầu tổ chức 1 lễ hội đặc biệt, có drone show ở cầu đi bộ Ninh Kiều

Ngày 8-11, thông tin từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cho hay UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội "Văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025".

Người dân và du khách sẽ được chiêm ngưỡng màn trình diễn drone và bắn pháo hoa tầm thấp tại bến Ninh Kiều

Lễ hội sẽ chính thức khai mạc vào lúc 18 giờ 30 ngày 27-12-2025 và kéo dài đến hết ngày 1-1-2026, mang đến một tuần lễ văn hóa sôi động, xen lẫn không khí chào đón năm mới 2026.

Ngay trong đêm khai mạc, công chúng và du khách sẽ được chứng kiến màn trình diễn "sắc màu sông nước" ấn tượng tại các tuyến đường khu vực trung tâm và trên sông Hậu. Trong đó, có diễu hành ghe thuyền trên sông Hậu, biểu diễn đờn ca tài tử trên thuyền, biểu diễn đường phố.

Riêng chương trình nghệ thuật đêm khai mạc khắc họa sắc màu văn hóa sông nước đặc trưng của TP Cần Thơ thông qua những câu chuyện về ghe thuyền, sinh hoạt, sinh kế gắn với dòng sông, cùng lễ hội, chương trình tái hiện hình ảnh chợ nổi.

Điểm nhấn không thể bỏ lỡ là drone show (trình diễn thiết bị bay không người lái) hiện đại kết hợp với màn bắn pháo hoa tầm thấp chào mừng sự kiện vào 21 giờ ngày 27-12 tại khu vực cầu đi bộ và công viên bến Ninh Kiều. Màn trình diễn này thắp sáng bầu trời đêm và hứa hẹn mang đến một khung cảnh lộng lẫy, ngoạn mục.

Du khách trong nước và quốc tế rất thích thú khi tham quan chợ nổi Cái Răng

Trong khuôn khổ lễ hội còn các hoạt động như: Triển lãm ảnh "Nhịp sống trên sông - Miền Tây xưa và nay"; đua thuyền buồm, đua thuyền sup; trưng bày, giới thiệu sản phẩm, ẩm thực đặc trưng, sản phẩm OCOP, quảng bá sản phẩm du lịch của các địa phương…

Ông Nguyễn Văn Bảy - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch - cho biết lần đầu tiên thành phố tổ chức lễ hội này nên đây là điểm mới trong việc thu hút du khách.

Lễ hội diễn ra trong khoảng 1 tuần với nhiều hoạt động hấp dẫn sẽ níu chân du khách, góp phần vào tăng trưởng cho ngành du lịch trong năm nay.